La oposición expresó su rechazo al DNU de Milei contra los extranjeros que “ofendan” a la Argentina

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei que prohibe la entrada o permite la expulsión de extranjeros a la Argentina, en caso de que éstos “promuevan insultos u ofensas en contra de nuestro país o ultrajen los símbolos patrios” concitó este jueves el fuerte rechazo de referentes de la oposición.

En esa tónica se expresaron la ex secretaria Legal y Técnica de la Presidencia Vilma Ibarra; los diputados nacionales Florencia Carignano (Unión por la Patria) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica-ARI); la ex ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic; el ex ministro de Educación y ex senador por el PRO Esteban Bullrich; y el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) Leonel Chiarella.

Los mencionados coincidieron también remarcaron la contradicción de los constantes “mensajes de odio” pronunciados por el propio presidente, y esta decreto que procura sancionar a los que hablen en esa tónica.

Ferraro afirmó que Milei “se coloca por encima del Congreso” al modificar la Ley de Migraciones e incorporar “causales de permanencia y expulsión del país, vinculadas a cuestiones de naturaleza penal, algunas que ni siquiera tienen un tipo penal previsto en nuestro ordenamiento”.

“Mientras se envuelven en la albiceleste para un anuncio, muchas de las políticas que promueven no son más que espectáculos nacionalistas y expulsivos. El mayor símbolo que tenemos, nuestra soberanía se defiende protegiendo nuestros recursos y fortaleciendo nuestras instituciones”, expresó el diputado.

En la misma línea, Carignano sostuvo que “si todos los países hiciesen esto”, el Presidente “no podría entrar en varios” y enumeró a Brasil, Chile, México, El Vaticano, España, Colombia, China y Venezuela.

“Lo irónico del DNU que acaba de sacar este Gobierno es que sea justo un gobierno que hace de los mensajes del odio una política de Estado”, señaló la legisladora peronista en sus redes sociales.

Ibarra, por su parte, recordó que Milei fue quien le dijo “representante del maligno en la tierra e imbécil” al Papa Francisco, “asesino terrorista” al ex presidente de México Andrés Manuel López Obrador; “basura socialista y ladrón” a su par brasileño Luis Inazio 'Lula' da Silva y “comunista asesino” al ex mandatario de Colombia, Gustavo Petro.

Frederic planteó la dificultad de saber “cómo y quién realizará el análisis y la distinción” entre un tipo de discurso que manifieste odio de otro que no, ya que este decreto establece que “no se puede encuadrar dentro de estos mensajes de odio expresiones de disenso ideológico, de crítica política, académica o ciudadana”.

Bullrich también mostró su preocupación ante el documento e ironizó el accionar de un presidente “libertario”, que se asumía como “el faro de la libertad de occidente”, pero firma un decreto “para echar o no permitir la entrada al país de personas por sus opiniones en contra de la Argentina”, lo que calificó como “la estupidez más grande del 2026”.

Por su parte, Chiarella sostuvo que “Argentina es un país que se hizo grande cuando abrió sus brazos a nuestros abuelos que llegaron desde diferentes países para desarrollar nuestra Nación. La soberanía se defiende respetando la Constitución Nacional”.

Con información de la agencia NA