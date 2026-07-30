El Gobierno cerró por decreto el Coro Nacional de Niños, que funcionaba hace 60 años

El Gobierno oficializó un decreto por el cual disolvió el Coro Nacional de Niños, que funcionaba desde 1967, bajo el argumento de realizar una “adecuación de los instrumentos institucionales” a través de los cuales el cuerpo artístico se desarrollaba.

El Decreto 687/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, lleva la firma del presidente Javier Milei y del jefe de gabinete, Diego Santilli.

Según la Secretaría de Cultura había “incompatibilidades” vinculadas a la participación de menores dentro del régimen vigente de la Administración Pública Nacional, las que “afectaban” el esquema administrativo y de contratación del Coro.

“La Secretaría de Cultura de la Nación llevó adelante un trabajo coordinado con la Secretaría de Empleo Público para desarrollar un nuevo programa que amplíe el alcance de la formación artística y mitigue cualquier incompatibilidad administrativa”, se señaló oficialmente.

Asimismo, se añadió que esta decisión responde a objetivos como “reemplazar el esquema existente por uno más sólido de formación, con más alcance federal y más proyección”.

Por ello, se anunció un programa de formación artística que se dividiría en dos grandes líneas: práctica y desarrollo en canto coral y en danzas, lo que permitiría el desarrollo de niños y jóvenes gracias a una red nacional de detección de talentos con convocatorias permanentes.

“Al incorporar clases magistrales con invitados especiales, en articulación con los Elencos Estables de la Nación, se podrá conformar un coro de niños surgidos del programa asegurando una calidad interpretativa y rendimiento artístico de máximo nivel”, consignó la Secretaría.

La ex directora del coro, “sin respuesta”

Por su parte, la ex directora del coro, María Isabel Sanz, refirió que “fuimos suspendidos el primero de abril, preguntamos qué soluciones estaban buscando y cuándo iban a retornar las actividades, pero no hubo respuesta”.

“Leyendo el decreto nos enteramos de que estamos siendo reemplazados por un programa de formación artística. La Dirección Nacional creó una escuela de formación años atrás, pero eso no era incompatible con la función del Coro Nacional de Niños. Cuando la obra es un sinfónico coral, que lleva un coro de niños, se requiere un cuerpo muy entrenado, de alto rendimiento”, advirtió.

Sanz especificó que actualmente hay veinte niños en una planta de cuarenta, y que ese número se fue reduciendo porque no les permitían nuevos ingresos, y “los niños crecen y se van del coro”.

“Recibimos la nota de suspensión el 1 de abril. Y al volver de Semana Santa, no pudimos entrar al edificio. Fue muy cruel para los niños. Estoy de acuerdo con optimizar y mejorar lo que no funciona, pero cuando algo funciona no veo el sentido de sacarlo”, declaró la última directora del organismo.