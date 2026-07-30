Villarruel redobló sus críticas a Milei: “Tengo genuina preocupación por su estado”

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a escalar este jueves su enfrentamiento con el presidente Javier Milei y lanzó una de las críticas más duras desde el inicio de la interna que mantiene con el mandatario. “Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior”, escribió en su cuenta de X.

La declaración llegó luego de que Milei compartiera en esa red social una publicación de la diputada nacional Lilia Lemoine, una de sus principales aliadas, en la que vinculaba a la titular del Senado con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y con la legisladora Marcela Pagano.

“El alineamiento Villarruel-Pagano-Kicillof es cada vez más obvio”, había escrito Lemoine. La publicación fue posteriormente republicada por el Presidente, lo que generó la reacción de la vicepresidenta.

“¿Esta locura galopante la retuiteó el Presidente? Parece contagioso el delirio”, respondió Villarruel al ser consultada por un usuario de la red social sobre el reposteo realizado por Milei.

El intercambio continuó cuando otro usuario cuestionó la publicación atribuida al jefe de Estado. “El presidente de la Nación no puede haber tuiteado semejante estupidez. Si es así, que muestre todas las pruebas de estas afirmaciones inventadas por cerebro de microbio Bolukalo”, escribió la vicepresidenta.

Las críticas se profundizaron minutos después, cuando otro internauta sostuvo que “ya nada asombra del Presidente” y cuestionó que no respaldara públicamente las acusaciones difundidas en redes sociales. Fue entonces cuando Villarruel publicó el mensaje más contundente de la jornada.

“Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior”, afirmó, en una declaración que volvió a dejar expuesta la ruptura política y personal entre ambos.

El nuevo cruce se suma a una serie de enfrentamientos públicos que protagonizan Milei y Villarruel desde hace meses y que se intensificaron tras las diferencias por distintos proyectos debatidos en el Congreso y por el creciente distanciamiento entre la vicepresidenta y el núcleo duro de La Libertad Avanza.

Lilia Lemoine, una de las dirigentes más cercanas al Presidente, se convirtió en una de las principales voces críticas contra Villarruel dentro del oficialismo. Sus publicaciones en redes sociales suelen ser respaldadas por dirigentes libertarios y, en esta oportunidad, también fueron compartidas por Milei, un gesto que terminó provocando una nueva y dura respuesta de la vicepresidenta.