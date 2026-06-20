“No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni”, dijo Villarruel tras cuestionar su exclusión del acto oficial

Victoria Villarruel participó este sábado del acto por el Día de la Bandera en Rosario pese a no haber recibido una invitación formal por parte de la Casa Rosada, en un nuevo capítulo de la tensión que mantiene con el presidente Javier Milei y su entorno político.

Horas antes de la ceremonia, Villarruel había confirmado a través de sus redes sociales que viajaría a la ciudad santafesina para participar de la conmemoración. En su mensaje sostuvo que Rosario es su “segunda casa” y destacó el vínculo familiar que mantiene con la ciudad. “Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná”, escribió.

Críticas por la exclusión y cuestionamientos a Adorni

Ya en Rosario, Villarruel cuestionó públicamente no haber sido convocada de manera formal al acto encabezado por el Gobierno nacional.

“No está bien que a un vicepresidente se le niegue la entrada”, afirmó en declaraciones a la prensa. También sostuvo que la situación transmite “un mensaje pésimo” en una fecha que, según remarcó, debería representar a todos los argentinos.

La vicepresidenta intentó separar sus cuestionamientos políticos de la conmemoración patria. “No quiero hacer de esto un acto político. Hoy hay que hablar de la unión de los argentinos y de los valores del general Manuel Belgrano”, expresó.

Sin embargo, luego volvió a marcar diferencias con el oficialismo al referirse a la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la ceremonia.

“Es un acto patrio, no un acto para apoyar a Adorni”, sostuvo. Y agregó: “No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni”.

Para Villarruel, la jornada debía estar centrada en la figura del creador de la bandera y no en respaldos políticos a funcionarios del Gobierno. “Hoy hay que recordar la bandera y recordar la figura de Belgrano. Lo de Adorni está totalmente de más”, concluyó.

Una relación cada vez más distante

La participación de Villarruel en Rosario se produjo en medio de una relación cada vez más deteriorada con el Presidente. El año pasado ambos compartieron la ceremonia oficial por el Día de la Bandera, mientras que en 2025 encabezaron actividades separadas. En aquella ocasión, Milei realizó un acto en el Campo Argentino de Polo y la vicepresidenta eligió viajar a Rosario.

Durante la ceremonia de este sábado también quedaron expuestas algunas señales de la distancia entre ambos. Según consignaron cronistas presentes en el lugar, no hubo un saludo público entre Milei y Villarruel, una situación similar a la registrada durante el Tedeum del 25 de Mayo.

La disputa también se extiende a otros frentes políticos. En las últimas semanas, la vicepresidenta tomó distancia de la estrategia oficial respecto de Adorni y habilitó en el Senado iniciativas impulsadas por sectores opositores vinculadas a los cuestionamientos sobre la situación patrimonial del funcionario.

Aunque desde el Gobierno evitan referirse públicamente al conflicto, la decisión de Villarruel de asistir a Rosario pese a no haber sido incluida entre los invitados volvió a exponer las diferencias que atraviesan la conducción del oficialismo.

Con información de NA