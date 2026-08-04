Con la mirada puesta en el Senado, el Gobierno reunió a la mesa política para ordenar la ofensiva legislativa

Con la primera gran prueba legislativa del segundo semestre a la vuelta de la esquina, el Gobierno reunió este martes a su mesa política en la Casa Rosada para coordinar la estrategia parlamentaria y revisar el avance de los principales proyectos que buscará impulsar durante agosto. El encuentro funcionó como una nueva foto de unidad de la conducción política del oficialismo, con Karina Milei a la cabeza, en un momento en que la Casa Rosada intenta dejar atrás las tensiones internas y concentrarse en la agenda del Congreso.

Además de la secretaria general de la Presidencia, el encuentro contó con la participación del jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial, Santiago Caputo; la senadora Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

El principal eje de la reunión fue la sesión prevista para este jueves en el Senado, donde el oficialismo buscará darle media sanción al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, considerado por el Gobierno como el punto de partida de la ofensiva legislativa del segundo semestre. La iniciativa, que incorporar al debate modificaciones a la Ley de Tierras, pretende endurecer las herramientas contra las ocupaciones ilegales de inmuebles, uno de los temas que la administración de Javier Milei convirtió en una de sus principales banderas políticas.

En la Casa Rosada, sin embargo, saben que la sesión también pondrá a prueba la solidez de las mayorías que el oficialismo logró construir en la Cámara alta durante los últimos meses. La polémica en torno a la Ley de Tierras tensionó el ida y vuelta con varios gobernadores y amenaza con alterar el delicado equilibrio parlamentario alcanzado hasta ahora.

La discusión gira alrededor de la intención del Gobierno de flexibilizar el régimen vigente para facilitar inversiones y eliminar restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, una propuesta que encuentra resistencias en provincias que reclaman conservar herramientas para administrar recursos considerados estratégicos. En Balcarce 50 reconocen que esa discusión podría convertirse en el principal foco de negociación de la jornada y condicionar el tratamiento del resto de la agenda.

La reunión de este martes también sirvió para ordenar el cronograma legislativo de agosto. Según se informó oficialmente, hacia mediados de mes la Cámara de Diputados debatirá dos de los proyectos económicos que el Gobierno considera prioritarios: la modificación del régimen de Inocencia Fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El primero busca ampliar el universo de contribuyentes que podrán adherir al régimen simplificado impulsado por el Ministerio de Economía para facilitar la exteriorización de los llamados “dólares del colchón”. El segundo apunta a reforzar la autonomía del Banco Central y limitar de manera definitiva la posibilidad de financiar al Tesoro, uno de los compromisos económicos que el oficialismo presenta como centrales para consolidar su programa económico.

Como parte de esa estrategia política, Santilli confirmó durante la reunión que este jueves viajará junto al ministro Caputo a Catamarca para reunirse con los gobernadores Raúl Jalil y Elías Suárez, de Santiago del Estero, en el marco de la puesta en marcha de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta. Más allá de la inauguración de la obra, el viaje también se inscribe en la política de acercamiento que la Casa Rosada mantiene con gobernadores dialoguistas, cuyo respaldo continúa siendo clave para sostener la agenda legislativa del Gobierno en el Congreso.

PL/CRM