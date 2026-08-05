El hijo de Bolsonaro acusó a Cristina Kirchner de inspirarse en Lula: “La izquierda es como una bacteria”

Eduardo Bolsonaro, exdiputado federal por San Pablo e hijo del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, se refirió a la presentación que hizo Cristina Kirchner ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para anular su condena y tener la posibilidad de presentarse como candidata en 2027: “Me pasa la misma película que con Lula (da Silva)”, agregó.

El hermano del actual candidato presidencial de Brasil Flávio Bolsonaro sostuvo que la exmandataria argentina “se inspira” en el actual jefe de Estado brasileño, porque incluso uno de los abogados actuales de Cristina Kirchner fue uno de los letrados que defendió a Lula en el caso Lava Jato, y remarcó que “la izquierda es como una bacteria”.

“Lula salió del cárcel no porque se fuera inocente, porque fue procesado en un juez local. Apeló para una Corte estatal, después a un tercer nivel para el Supremo Tribunal Federal y tambien para la Corte Superior de Justicia de Brasil. Entonces, Lula se fue condenado no solo por un juez sino que por unos 15 jueces. La izquierda es como una bacteria. Solo espera el momento donde la humanidad esté más baja, para intentar volver a hacer las malas cosas que siempre hacen”, señaló Eduardo Bolsonaro en declaraciones a Radio Rivadavia.

En otro orden, y al ser consultado sobre si Lula envió dinero en 2023 para la campaña del ex candidato a presidente Sergio Massa, afirmó que ese hecho sucedió y sostuvo que el presidente de Brasil “habló para que su ministra, Simone Tebet, le enviara un billón de dólares en algún banco latinoamericano”.

“No fue enviado directamente para la elección de Massa. Era una ayuda financiera para el gobierno de Alberto Fernández y llevar adelante una artificialidad de que mejoraría la economía de Argentina, porque Massa era su ministro. También, hay asistentes conectados al gobierno Lula que ayudaron al marketing de Massa en la campaña. Y esto las personas curiosamente lo olvidan, pero nosotros no”, sentenció.

Por último, Eduardo Bolsonaro agregó que no puede volver a Brasil porque “la cosa no está tan buena y no hay mucha democracia” e indicó que también hay censura y prisiones políticas porque, de hecho, su padre “no pudo ser candidato”.

“La primera vuelta de las elecciones de Brasil serán el 4 de octubre. Si Flavio (Bolsonaro) no gana la primera vuelta, será para el 25 de octubre. La buena noticia es que Lula está empatado técnicamente con Flavio en las encuestas y, ese punto es favorable para nosotros porque en la elección de 2022, mi padre estaba 13 puntos atrás”, concluyó.