Villarruel habilitó el voto electrónico de Anabel Fernández Sagasti, pero la decisión deberá ser ratificada por el Senado

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, autorizó a la senadora de Unión por la Patria Anabel Fernández Sagasti a participar y votar de manera remota en la sesión de este jueves, en la que la Cámara alta debatirá, entre otros temas, la reforma de la Ley de Tierras impulsada por el Gobierno.

La autorización, sin embargo, fue otorgada ad referendum del pleno del Senado. Esto significa que la decisión deberá ser ratificada por mayoría simple al comienzo de la sesión para que la legisladora pueda intervenir y emitir su voto de manera electrónica desde Mendoza.

Fernández Sagasti había solicitado la habilitación al argumentar que cursa la semana 32 de embarazo y que una indicación médica le impide viajar desde Mendoza hasta la Ciudad de Buenos Aires. El pedido fue presentado mediante una nota dirigida a Villarruel y también difundido a través de un video en sus redes sociales.

“¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada?”, planteó la senadora al hacer público su reclamo. Allí sostuvo que el Senado “fue concebido para garantizar la igualdad entre las provincias” y consideró que la distancia no debería impedir el ejercicio de la representación cuando existen herramientas tecnológicas para participar de manera remota.

La legisladora explicó que su médico le prohibió realizar viajes largos, tanto por vía aérea como terrestre, y remarcó que esa situación afecta especialmente a quienes representan provincias alejadas de la Capital Federal. “Si yo fuera una senadora de la Ciudad o de la provincia de Buenos Aires, esto no me afectaría. Pero viajar más de mil kilómetros podría poner en riesgo mi salud y la de mi bebé”, señaló.

Además, aclaró que no se trata de una licencia por maternidad, sino de la posibilidad de ejercer plenamente su función legislativa. “No estoy incapacitada para leer expedientes, debatir ni votar; simplemente no puedo viajar largas distancias”, sostuvo, al tiempo que recordó que los mecanismos virtuales ya fueron utilizados anteriormente por el Congreso y cuentan con antecedentes de validación judicial.

La sesión de este jueves será clave para el oficialismo, que intentará avanzar por quinta vez con la reforma de la Ley de Tierras, luego de haber pasado a un cuarto intermedio el pasado 16 de julio por falta de votos. El proyecto modifica el régimen vigente para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y, tras negociaciones con bloques dialoguistas, propone elevar del 15% al 25% el límite de tierras que podrán quedar en manos de capitales extranjeros, manteniendo las restricciones para Estados extranjeros y empresas controladas por ellos, además de preservar las facultades de las provincias para fijar sus propios límites.

La reunión tendrá además una particularidad institucional: Villarruel no presidirá el debate porque ejercerá interinamente la Presidencia de la Nación durante la gira de Javier Milei por Ecuador y Colombia. En su reemplazo estará al frente de la sesión el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.