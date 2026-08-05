La Administración Trump revocó la visa de la embajadora brasileña en Estados Unidos

Estados Unidos revocó el martes el visado de la embajadora de Brasil en Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, en respuesta a la demora de las autoridades brasileñas en otorgar la autorización diplomática a Daniel Pérez para asumir la embajada estadounidense en Brasilia, informó el Departamento de Estado estadounidense, citado por Globo.com.

El Departamento de Estado declaró que la revocación de la visa no implica la expulsión de la diplomática. Según el gobierno estadounidense, puede permanecer en Estados Unidos, pero sin una visa válida. La agencia gubernamental también indicó que el documento podría ser restituido si Brasil otorga la aprobación diplomática de Pérez.

Pérez fue nominado para ser embajador de Estados Unidos en Brasil en junio.

Hace dos semanas, su nominación fue aprobada por un comité del Senado estadounidense, pero aún debe ser ratificada por el pleno del Senado.

Además, según la tradición diplomática, antes de que un embajador asuma el cargo, el país receptor debe autorizar su nombramiento. Según el Departamento de Estado, Brasil aún no ha otorgado dicha autorización.

El gobierno estadounidense afirma que las autoridades brasileñas han indicado que la autorización solo se otorgará después de las elecciones presidenciales de octubre. El Departamento de Estado también declaró que no descarta otras medidas, agrega el informe.

La revocación del visado de la embajadora brasileña se anunció 10 días después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil denegara los visados a dos diplomáticos del Departamento de Estado que viajaban a Brasil: el subsecretario adjunto Riley M. Barnes y el subsecretario adjunto Samuel Samson.

En un informe del Washington Post, citado por Globo.com, ambos fueron señalados como responsables de una estrategia para cuestionar la integridad y la fiabilidad del sistema electoral brasileño.

Un portavoz del Departamento de Estado negó que los funcionarios tuvieran la intención de interferir en las elecciones.

Según Estados Unidos, la visita tenía como objetivo debatir sobre la integridad electoral, la libertad religiosa y la libertad de expresión con las autoridades brasileñas y representantes de la sociedad civil.

El 1 de junio, la Casa Blanca anunció la nominación de Daniel Pérez para el cargo de embajador de Estados Unidos en Brasil.

Pérez, de 38 años, es el presidente de la Cámara de Representantes de Florida y aún necesita la confirmación del Senado estadounidense.

De ser aprobado, será el primer embajador de Estados Unidos en Brasil desde la partida de Elizabeth Bagley, nominada por Joe Biden. El puesto ha estado vacante desde enero de 2025, cuando Trump regresó a la Casa Blanca.

Ribeiro Viotti se desempeñó como embajadora de Brasil en Alemania (2013-2016), representante permanente en Naciones Unidas (2007-2013) y presidenta del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en febrero de 2011.

Esta medida se produce antes de las elecciones brasileñas de octubre, en las que el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, se enfrentará a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Flávio Bolsonaro se reunió con miembros del gobierno de Trump, incluido el presidente Donald Trump, a principios de este año.

Las relaciones entre Brasil y Estados Unidos comenzaron a deteriorarse en julio del año pasado, cuando el presidente Donald Trump anunció aranceles a los productos brasileños importados por Estados Unidos.

En aquel momento, Trump justificó el aumento de los aranceles alegando que se trataba de una “caza de brujas” contra el expresidente Jair Bolsonaro.

En los meses siguientes, las negociaciones entre el gobierno brasileño y la Casa Blanca contribuyeron a reducir las tensiones. A finales de 2025, Estados Unidos suavizó los aranceles y levantó algunas sanciones contra funcionarios brasileños.

El presidente brasileño visitó Washington el 7 de mayo para reunirse con el líder estadounidense, quien incluso elogió a Lula tras los encuentros.

Sin embargo, las relaciones entre los dos países se deterioraron nuevamente a finales de mayo, cuando Estados Unidos clasificó a las facciones brasileñas Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas, una medida a la que Lula se opone.

Semanas después, Estados Unidos anunció nuevos aranceles contra Brasil. El 22 de julio entró en vigor un arancel del 25% como resultado de una investigación iniciada en virtud del artículo 301 de la Ley de Comercio.

La medida se anunció después de que la administración Trump concluyera que Brasil adopta prácticas que “entorpecen o restringen” el comercio con Estados Unidos. Entre los ejemplos citados se incluyen el sistema de pagos PIX y la regulación de las plataformas digitales.