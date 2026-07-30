Adidas se hunde un 18% en la bolsa tras asumir un gasto millonario por la publicidad en el Mundial

Adidas se desploma un 18% en la Bolsa de Fráncfort, a media sesión de este jueves, a pesar de lograr un beneficio neto de 837 millones de euros en el primer semestre de 2026, casi un 5% más que en mismo periodo del año pasado.

El motivo, la alta inversión que realizó la empresa alemana en marketing y publicidad durante el Mundial de fútbol, donde vistió a la Selección Argentina y a la española, que disputaron la final, entre otros equipos.

La empresa germana explica en su presentación de resultados que su beneficio operativo creció un 5%, hasta 574 millones de euros, “a pesar de un gasto mayor, por valor de 212 millones de euros, en inversión en marketing en campañas publicitarias durante el Mundial de fútbol”.

La competición en Estados Unidos, México y Canadá también fue el motor de sus ingresos. En concreto, las ventas netas de Adidas en el semestre sumaron 13.335 millones de euros, una cifra un 10,2% superior a la de un año antes, incluyendo un crecimiento del 5% en Europa, hasta 4.198 millones; del 8% en Norteamérica, hasta 2.722 millones; del 5% en los mercados emergentes, hasta 1.717 millones; del 27% en Latinoamérica, hasta 1.737 millones; y del 7% en Japón y Corea del Sur, hasta 781 millones, enumera.

“El crecimiento ligado a la Copa del Mundo también aceleró nuestra estrategia de aumentar la disponibilidad de producto, para responder a los consumidores y a la distribución, en lugar de optimizar los inventarios”, explica Adidas en su presentación de resultados.

En concreto, Adidas detalla que su gasto en marketing y publicidad se disparó un 30% en estos seis meses, hasta alcanzar los 924 millones de euros.

Asegura que aprovechó la Copa del Mundo para conectar más con sus potenciales clientes. Por ejemplo, a través de la campaña 'Backyard Leyends', donde contaba con Timothée Chalamet, Trinity Rodman, Lionel Messi, Lamine Yamal, Jude Bellingham y Bad Bunny.