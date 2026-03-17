El Ministerio de Capital Humano informó que el programa Volver al Trabajo finalizará el mes próximo y comunicó que el 9 de abril será el último día en el que los beneficiarios “recibirán el pago de la última asignación”.

Asimismo, la cartera de Sandra Pettovello señaló que las personas inscriptas en el programa fueron notificadas por correo electrónico y por la aplicación Mi Argentina: “Quienes manifiesten el interés de capacitarse, podrán acceder a vouchers para capacitación laboral”, agregaron.

Hasta marzo de este año, Volver al Trabajo llegaba a más de 900 mil personas; a partir de mayo, estos planes sociales serían reconvertidos en capacitaciones laborales certificadas y los pagos directos serían los que finalizarán.

Este programa tenía como objetivo “desarrollar y consolidar un nivel de competencias sociolaborales” de las personas para ayudarlos a alcanzar “un nivel de empleabilidad inicial real” y mejorar sus oportunidades de inserción laboral.

Este beneficio se llevaba a cabo a través de la participación de actividades de formación laboral, prácticas formativas en ambientes de trabajo y asistencia en el desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos.

Con información de la agencia NA