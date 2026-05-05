Día Internacional del Celíaco: ¿por qué se conmemora el 5 de mayo?

El Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, que se recuerda cada 5 de mayo, busca concientizar sobre una patología autoinmune provocada por la ingesta de gluten, una proteína presente en el trigo, la avena, la cebada y el centeno. En quienes la padecen, su consumo genera una reacción que daña el intestino delgado y dificulta la absorción de nutrientes.

Se estima que alrededor del 1% de la población mundial es celíaca, aunque existe un subdiagnóstico significativo. En Argentina, organizaciones médicas y asociaciones de pacientes advierten que muchas personas atraviesan durante años síntomas sin un diagnóstico preciso, lo que retrasa el inicio del único tratamiento efectivo: una dieta estricta libre de gluten de por vida.

Diagnóstico y detección temprana

El diagnóstico se realiza a partir de estudios serológicos y, en la mayoría de los casos, con una biopsia intestinal que confirma el daño en la mucosa. Especialistas coinciden en que uno de los principales desafíos sigue siendo la detección temprana, ya que los síntomas pueden variar ampliamente: desde trastornos digestivos hasta anemia, fatiga crónica o problemas dermatológicos.

En los últimos años se registraron avances en la difusión de la enfermedad y en la capacitación del sistema de salud, aunque persisten desigualdades en el acceso a estudios y controles, especialmente fuera de los grandes centros urbanos.

Alimentación, costos y vida cotidiana

La vida de las personas celíacas está atravesada por la necesidad de evitar la contaminación cruzada y garantizar alimentos aptos. En Argentina, la legislación exige el rotulado de productos “libres de gluten” y la disponibilidad de opciones seguras, pero asociaciones de consumidores señalan que los precios de estos alimentos suelen ser más elevados que sus equivalentes con gluten.

Además, el acceso no siempre es homogéneo. Mientras en algunas ciudades crece la oferta gastronómica adaptada, en otras regiones las opciones siguen siendo limitadas, lo que impacta en la calidad de vida y en la inclusión social.

Una agenda abierta

La jornada también funciona como un llamado a fortalecer políticas públicas que mejoren el acceso al diagnóstico, amplíen la oferta de alimentos seguros y garanticen información clara para la población. En paralelo, organizaciones de pacientes impulsan campañas para visibilizar la enfermedad y promover entornos más accesibles, tanto en el ámbito educativo como en el laboral.

A más de dos décadas de la institucionalización de esta efeméride, el desafío continúa siendo combinar avances médicos con condiciones concretas que permitan a las personas celíacas llevar una vida plena y sin riesgos asociados a su alimentación.