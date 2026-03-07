La política en la última dictadura

En este caso, Camila Perochena entrevista a Paula Canelo sobre la política y la organización institucional del régimen. ¿Cómo se organizó institucionalmente? ¿Cómo se desarrollaron las internas entre las distintas fuerzas armadas? ¿Cómo jugaron los partidos políticos? ¿Cuándo y por qué se inició la derrota política de la última dictadura? ¿Qué caracterizó el proceso de transición?

Conduce: Camila Perochena

Entrevistado: Paula Canelo

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.