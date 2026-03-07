eldiario.es
Sumate
Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
HistoriAR
Podcast

La política en la última dictadura

  • A 50 años del golpe de 1976, este es el primero de una serie de episodios dedicados a la última dictadura militar.

  • — Episodios anteriores

Videla en la Casa Rosada
Videla en la Casa Rosada

0

En este caso, Camila Perochena entrevista a Paula Canelo sobre la política y la organización institucional del régimen. ¿Cómo se organizó institucionalmente? ¿Cómo se desarrollaron las internas entre las distintas fuerzas armadas? ¿Cómo jugaron los partidos políticos? ¿Cuándo y por qué se inició la derrota política de la última dictadura? ¿Qué caracterizó el proceso de transición?

Conduce: Camila Perochena

Entrevistado: Paula Canelo

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.

Etiquetas
Logo elDiarioAR

Necesitamos tu aporte económico para seguir haciendo periodismo de acceso libre

SUMATE ACÁ
stats