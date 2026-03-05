Trump removió a la responsable de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tras los asesinatos del ICE en Minneapolis

Donald Trump destituye a Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional tras los asesinatos de Minneapolis. El presidente de Estados Unidos comunicó este jueves la destitución de la responsable de la represión migratoria de la Casa Blanca.

“Me complace anunciar que el muy respetado senador de los Estados Unidos por el gran estado de Oklahoma, Markwayne Mullin, se convertirá en el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), a partir del 31 de marzo de 2026”, ha anunciado el presidente de EE.UU.: “La actual secretaria, Kristi Noem, que nos ha prestado un gran servicio y ha obtenido numerosos y espectaculares resultados (¡especialmente en la frontera!), pasará a ser enviada especial de The Shield of the Americas, nuestra nueva iniciativa de seguridad en el hemisferio occidental que anunciaremos el sábado en Doral, Florida. Agradezco a Kristi su servicio”.

El presidente de EE.UU. explicó lo siguiente sobre el relevo: “Tras 10 años en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y tres en el Senado, Markwayne ha realizado un trabajo extraordinario representando al maravilloso pueblo de Oklahoma, donde gané los 77 condados de 77, ¡en 2016, 2020 y 2024! Markwayne, guerrero MAGA y antiguo luchador profesional invicto de MMA [Artes marciales mixtas], se lleva muy bien con la gente y tiene la sabiduría y el coraje necesarios para impulsar nuestra agenda America First. Como único nativo americano en el Senado, Markwayne es un fantástico defensor de nuestras increíbles comunidades tribales. Markwayne trabajará sin descanso para mantener nuestras fronteras seguras, impedir que los migrantes delincuentes, asesinos y otros criminales entren ilegalmente en nuestro país, acabar con las drogas ilegales y HACER QUE ESTADOS UNIDOS VUELVA A SER SEGURO. Markwayne será un secretario de Seguridad Nacional espectacular”.