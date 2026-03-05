El Gobierno se alineó a EE.UU. en un acuerdo militar continental donde se advirtió sobre China y el narcotráfico

En medio de la guerra en Medio Oriente que inició Donald Trump al atacar Irán, el gobierno de Javier Milei avanzó en su alineamiento automático con Estados Unidos en materia de defensa y seguridad regional: se sumó a una declaración hemisférica impulsada por Washington para coordinar acciones contra, según la consigna oficial, el narcoterrorismo y el crimen organizado en el continente. La adhesión fue formalizada por el ministro de Defensa, Carlos Presti, durante una conferencia internacional realizada en Miami este jueves con autoridades militares y políticas de más de una decena de países.

El encuentro formó parte de la primera conferencia regional contra los carteles organizada en Doral, Florida, donde se debatieron mecanismos de cooperación frente a redes criminales transnacionales vinculadas al narcotráfico. En ese marco, los gobiernos firmantes respaldaron una estrategia de coordinación regional impulsada por el Departamento de Defensa estadounidense.

Tras la reunión, Presti destacó el papel que busca jugar la Argentina en el esquema de seguridad regional. “Somos un eje natural de proyección hacia el Atlántico Sur y la Antártida, y un actor con incidencia directa en las cadenas de suministros globales”, señaló, al subrayar el rol argentino en el extremo sur del continente. Omitió hacer referencia al reclamo histórico de soberanía sobre las islas Malvinas.

“Esta posición nos sitúa como un nodo relevante dentro de la arquitectura de seguridad regional y la seguridad global con la responsabilidad de contribuir a la estabilidad política de todo el sistema americano”, completó Presti.

Durante la conferencia, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, instó a los países latinoamericanos a reforzar la cooperación militar para enfrentar a los carteles del narcotráfico y otras amenazas de seguridad regional. El funcionario estadounidense advirtió además sobre la creciente presencia de potencias extrarregionales, entre ellas China, en América Latina y planteó la necesidad de fortalecer un bloque de seguridad entre aliados del hemisferio occidental.

Tras la avanzada sobre Nicolás Maduro que se argumentó inicialmente por una supuesta vinculación con el narcotráfico, el funcionario norteamericano advirtió: “Bajo el liderazgo del presidente Trump estamos utilizando el poder duro, el poder militar, la fuerza letal para proteger y defender el territorio de EE.UU”.

Hegseth comparó los cárteles con organizaciones terroristas, como ISIS o Al Qaeda. “Los cárteles que operan en este hemisferio son el ISIS y el Al Qaeda del hemisferio occidental y deberán ser tratados tan brutalmente y despiadadamente como tratamos a esas organizaciones”. “La razón de porqué esta es una conferencia de militares y no de abogados es porque estas organizaciones solo pueden ser derrotadas con el poder militar”, señaló.

Y dijo sobre la influencia china en la región: “Los mismos adversarios que amenazan nuestro patrimonio compartido amenazan también nuestra geografía compartida. Buscan desplazar la histórica relación norte-sur con algún tipo de nuevo sur global que excluye a Estados Unidos y otras naciones occidentales, pero que incluye potencias no occidentales y otros adversarios”, dijo.

En lo formal, la iniciativa busca ampliar los mecanismos de intercambio de información y coordinación entre fuerzas armadas y organismos de seguridad de los países firmantes. Según fuentes oficiales, el acuerdo no implica compromisos operativos inmediatos para la Argentina y por ahora tiene carácter político y declarativo. En el país las fuerzas armadas tienen vedado por ley desarrollar tareas de seguridad interior, como enfrentar por ejemplo actuar ante el narco. Pero desde la llegada de Presti a Defensa, el primer militar en el cargo desde el retorno de la democracia, el Gobierno busca empujar esos límites legales.

La participación argentina en la conferencia se produce en medio de un proceso de mayor acercamiento del Gobierno con Washington en materia de política exterior y defensa, en un contexto internacional marcado por la guerra en Medio Oriente.

El encuentro militar concluye este viernes, un día antes de la conferencia de seguridad a la que Trump convocó a Milei y otros aliados latinoamericanos.

MC