Un estudio revela que las mujeres periodistas en Argentina enfrentan múltiples violencias en su trabajo

Un estudio nacional sobre la situación de las mujeres periodistas en Argentina reveló que la mayoría ha enfrentado distintos tipos de violencias de género en el ejercicio de su profesión, muchas de ellas desde los primeros años de su carrera. El informe, elaborado por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), advierte que estas situaciones tienen un impacto significativo en la salud, especialmente en la salud mental, y en el desarrollo profesional de las trabajadoras de prensa.

La investigación, realizada entre julio y diciembre de 2024 con financiamiento de la UNESCO y el Fondo Mundial para la Defensa de los Medios (GMDF), se basó en una encuesta a 215 periodistas de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo fue analizar sus trayectorias laborales y las violencias que enfrentan, así como identificar posibles acciones para prevenir y erradicar estas prácticas.

Entre los principales hallazgos, el estudio detectó que las formas de violencia más mencionadas son la psicológica, institucional y económica, además del hostigamiento y la violencia en línea. En particular, 150 de las periodistas encuestadas señalaron haber sufrido violencia psicológica, 115 violencia institucional y económica, 88 violencia digital y 84 violencia sexual. También se registraron casos de violencia laboral y física.

Según el relevamiento, estas agresiones suelen ocurrir especialmente al comienzo de la vida laboral y los principales agresores identificados son varones con cargos jerárquicos dentro de los medios de comunicación, compañeros de trabajo y funcionarios o empleados públicos. En el caso de la violencia en línea, en cambio, los ataques suelen provenir de usuarios particulares, muchas veces mediante cuentas anónimas o perfiles en redes sociales.

El informe también señala que muchas de estas violencias se naturalizan o pasan inadvertidas, especialmente aquellas que no dejan marcas visibles, como el hostigamiento psicológico o ciertas microviolencias en el ámbito laboral. Entre los testimonios recogidos aparecen relatos de persecuciones laborales, asignación de tareas o temas estereotipados para mujeres, obstáculos en la carrera profesional o incluso despidos injustificados.

En relación con el contexto laboral, la investigación indica que las periodistas encuestadas tienen en su mayoría entre 36 y 60 años y cuentan con un alto nivel educativo. Sin embargo, solo el 28,37% ocupa cargos jerárquicos dentro de los medios de comunicación. De hecho, 200 de las 215 participantes consideran que existen barreras para que las mujeres accedan a puestos de liderazgo.

Entre los obstáculos más señalados aparecen factores culturales y la desigual distribución de las tareas de cuidado. Más de la mitad de las encuestadas son jefas de hogar y muchas tienen hijos menores de edad, lo que dificulta la conciliación entre las responsabilidades familiares y las exigencias laborales del periodismo.

El informe también advierte sobre la persistencia de desigualdades salariales. Casi la mitad de las encuestadas percibe que las mujeres ganan menos que los hombres por realizar el mismo trabajo. Algunos testimonios incluidos en el estudio describen casos en los que colegas varones recibían salarios significativamente más altos o eran promovidos con mayor rapidez.

En cuanto a la respuesta frente a estas situaciones, el estudio señala que la reacción más habitual de las periodistas es compartir lo ocurrido con otras mujeres, sin realizar denuncias formales. Aunque muchas conocen organizaciones que ofrecen acompañamiento frente a la violencia de género, pocas recurren a estos espacios.

Las autoras del informe advierten que las violencias contra mujeres periodistas no solo afectan sus trayectorias individuales, sino que también pueden impactar en la libertad de expresión y el derecho a la información. Según el estudio, estas agresiones buscan en muchos casos intimidar o silenciar voces críticas dentro del periodismo.

Ante este panorama, las participantes del relevamiento plantearon distintas acciones necesarias para enfrentar el problema. Entre ellas se destacan la implementación de protocolos institucionales para la prevención y el abordaje de la violencia, capacitaciones en perspectiva de género y seguridad digital, y mecanismos de denuncia más claros y accesibles.

Para FOPEA, avanzar en el estudio de estas violencias resulta fundamental para dimensionar la magnitud del fenómeno y promover políticas que garanticen condiciones de trabajo seguras y equitativas. El informe concluye que escuchar las experiencias de las periodistas y visibilizar estas problemáticas es un paso clave para fortalecer tanto la igualdad de género en los medios como la calidad democrática del sistema informativo.

