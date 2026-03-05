Día Mundial de la Eficiencia Energética: ¿por qué se celebra el 5 de marzo?

El Día Mundial de la Eficiencia Energética se celebra cada 5 de marzo con el objetivo de promover el uso racional de los recursos energéticos y fomentar prácticas que reduzcan el impacto ambiental. La jornada surgió como una iniciativa para debatir estrategias que permitan optimizar el consumo sin comprometer el desarrollo.

La eficiencia energética implica utilizar menos energía para obtener el mismo resultado, ya sea en el hogar, en la industria o en el transporte. Esto se traduce en acciones concretas como mejorar el aislamiento térmico, elegir electrodomésticos de bajo consumo, utilizar iluminación LED o incorporar energías renovables.

En un contexto de crisis climática y aumento de la demanda global, el uso eficiente de la energía se convirtió en una herramienta clave para disminuir emisiones de gases de efecto invernadero y reducir costos económicos. Además, contribuye a fortalecer la seguridad energética y a disminuir la dependencia de fuentes no renovables.

El sector público y privado cumple un rol central en la promoción de políticas que incentiven la eficiencia, desde normas de construcción sustentable hasta programas de etiquetado energético. Sin embargo, los especialistas destacan que los cambios individuales también son determinantes para lograr un impacto colectivo.

El Día Mundial de la Eficiencia Energética es una oportunidad para revisar hábitos cotidianos y asumir el compromiso de consumir de manera más responsable. Optimizar el uso de la energía no solo protege el ambiente, sino que también impulsa un modelo de desarrollo más equilibrado y sostenible.

