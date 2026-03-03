Se derrumbó el estacionamiento de un complejo de viviendas del plan ProCreAr en Parque Patricios y hay 300 familias evacuadas

Un derrumbe en un complejo de viviendas ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios se produjo en la madrugada de este martes.

La edificación en la Avenida Suárez y Mafalda corresponde a un desarrollo urbanístico del plan ProCreAr y cuenta con tres pisos, donde se desplomó el techo del estacionamiento en el subsuelo.

Por el hecho, 300 familias fueron evacuadas (unas 700 personas), mientras que una mujer de 38 años recibió oxigenación en el lugar, ya que rechazó ser trasladada al Hospital Penna.

Personal de Bomberos y Defensa Civil trabajaron en el lugar para evaluar la estructura y el riesgo de colapso.

El jefe de Bomberos indicó que el edificio fue evacuado en forma preventiva y que “no hay heridos”, a la vez que señaló que “se cortaron los suministros” preventivamente y que aún se desconocen las causas que desencadenaron el derrumbe.

“Las personas fueron evacuadas y los suministros se cortaron, todo de forma preventiva”, expresó y añadió: “Seguramente un arquitecto o un ingeniero evalúe la estructura y dé el visto bueno para que las personas puedan regresar”.

Además, el jefe de Bomberos dijo que en el lugar trabajaron dos grupos de rescate, mientras que manifestó que en el lugar “había obras de mantenimiento por filtraciones” aunque aclaró que “eso tendrá que ser evaluarlo por personal idóneo”.

El desarrollo urbanístico Estación Buenos Aires cuenta con 2.476 hogares de entre 32 y 114 metros cuadrados, de los cuales 92 fueron construidos para que fuesen aptos para personas con discapacidad. Además, posee 73 locales comerciales y 935 cocheras. Parte de este último sector de estacionamiento fue el afectado por el derrumbe de este martes por la madrugada. Comenzó a construirse en 2015.

De acuerdo con la información oficial y el detalle brindado por el estudio ARQA que se encargó del proyecto, la obra consiste en una superficie total de 115.584 m2, posicionados en lo que era la vieja Estación Buenos Aires, de acuerdo a lo que publica este martes el portal El Canciller.

Recorridas durante las presidencias de Mauricio Macri y Alberto Fernández

En febrero de 2019, el entonces presidente Mauricio Macri recorrió la obra que linda con el barrio de Barracas y destacaba que su gobierno había construido las más de 2.400 unidades residenciales, en el marco del plan nacional ProCreAr (Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar).

Según el reporte oficial, “la obra, a cargo de la Nación, demandó una inversión total de $5.700 millones, la más grande de ProCreAr”, el programa de acceso “a la vivienda propia mediante créditos blandos”.

En tanto, el 29 de diciembre de 2021, el entonces mandatario Alberto Fernández encabezó la entrega de viviendas para 141 familias, que fueron asignadas a través de la modalidad de “sorteo general”, mediante un “proceso de cogestión con la CGT y la CTA”, según consignan los archivos de Casa Rosada.

La historia del ProCreAr

El ProCreAr era un programa del Gobierno Nacional que otorgaba créditos para la construcción de viviendas. Fue creado en 2012 bajo el mandato de Cristina Fernández de Kirchner y discontinuado en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri.

Ya con Alberto Fernández en el poder, fue relanzado en 2020 hasta que la Administración de Javier Milei lo disolvió en 2024 en el marco de su plan motosierra de diferrentes organismos del Estado.

Era un proyecto realizado y gestionado por la Presidencia de la Nación, en acción conjunta con la ANSES, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Hipotecario —el cual fue constien el atuido en ente fiduciario del Programa. Se financiaba a partir de ingresos generados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

El Programa tenía como meta otorgar 100.000 créditos para la construcción de viviendas durante el período 2012-2013. Asimismo, también planteaba como meta la incorporación progresiva de otros 100.000 créditos cada año, hasta llegar al 2016, llegando finalmente a financiar un total de 400.000 viviendas nuevas, como señalaba la ANSES.

Fue presentado el 12 de junio de 2012, en un acto en el Museo del Bicentenario que encabezó la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto a Axel Kicillof, que era secretario de Política Económica, y Diego Bossio, que ocupaba el cargo de director general de la ANSES. Fue oficializado mediante el decreto 902/2012.

Según datos del extinto Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, de junio de 2012 a diciembre de 2015 se iniciaron 23.656 viviendas en Desarrollos urbanísticos, gracias al presente plan, y se emplearon a 8000 obreros. Además, el gobierno invirtió más de $38.000 millones en el Programa.

Bajo la Presidencia de Mauricio Macri, la inversión cayó a $600 millones, la cantidad de viviendas realizadas en Desarrollos Urbanísticos decayó a 130, y los obreros empleados fueron 2.000.

En agosto de 2020 el presidente Alberto Fernández anunció el relanzamiento del ProCreAr con nueve líneas de préstamos para la construcción y refacción de hogares.

En abril de 2023 se lanzó la línea Destino Joven. La misma prioriza a personas de 18 a 35 años en el otorgamiento de créditos para la compra de viviendas en Desarrollos Urbanísticos.

El 13 de noviembre de 2024, durante el gobierno del presidente Javier Milei se decretó la disolución del programa ProCreAr. Al mismo tiempo se anunció la implementación de hipotecas divisibles para proyectos inmobiliarios en desarrollo.

El 9 de junio de 2025, se publicaron en el Boletín Oficial los procedimientos pertinentes para llevar a cabo la disolución del programa y el traspaso de la administración de los préstamos vigentes a un banco privado. Se informó que la gestión de los créditos ya otorgados continuaría a través de un contrato que el Ministerio de Economía firmaría con el Banco Hipotecario.

Posteriormente, el Ministerio de Economía que lidera Luis Caputo, junto con el de Seguridad Nacional que era conducido por la ahora senadora Patricia Bullrich, anunciaron un convenio para ceder una parte de las viviendas a efectivos de las Fuerzas Federales.

Con información de agencias y El Canciller.