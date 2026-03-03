Milei recibe en Olivos a Peter Lamelas, el embajador de Trump

El presidente Javier Milei recibe hoy en la Quinta de Olivos al embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, en medio de la guerra abierta en Medio Oriente que lanzó Donald Trump el fin de semana.

El intercambio estaba agendado desde las 10 en la residencia presidencial y le permitirá al mandatario profundizar su alineamiento con la administración republicana. El embajador de hecho anticipó que trabaja en la posible visita de Trump al país para los próximos meses.

Milei está alineado de manera automática con Trump desde el inicio de su gestión y el fin de semana apoyó la ofensiva bélica en Irán. En los últimos días, el republicano fue blanco de la escena tras la avanzada por sobre Irán, que incluyó la muerte del Alí Jamenei. Hace algunas horas, el régimen iraní bombardeó la embajada de Estados Unidos en Riad en Arabia Saudita.

El vínculo del Gobierno con Lamelas es fluido. Incluso, el diplomático estadounidense estuvo presente en el Congreso, el pasado domingo, durante la sesión que inauguró formalmente el año legislativo. Desde su desembarco en el país mantuvo encuentros con otros funcionarios como el ministro del Interior, Diego Santilli; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Con información de agencia NA

MC