Exigen que se flexibilice la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner

Los principales organismos de derechos humanos reclaman hoy en público por la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner. Le exigirle a la Justicia que flexibilice las restricciones impuestas a la ex presidenta en el marco de su prisión domiciliaria, a través de una conferencia en el anexo A de la Cámara de Diputados.

El planteo parte de una comparación directa: sostienen que a represores condenados por delitos de lesa humanidad que cumplen arresto domiciliario no se les aplicaron condiciones tan estrictas como a la ex mandataria. “A Cristina, quien es inocente, le restringen las visitas y sus derechos políticos, mientras que los mayores asesinos del pueblo, los genocidas, que están condenados por delitos de lesa humanidad, salen para festejos familiares, deportes o hasta por trabajo”, afirmaron en un comunicado conjunto.

La convocatoria lleva las firmas de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, HIJOS y el Servicio Paz y Justicia, entre otros espacios. Está prevista la participación de referentes históricos como Estela de Carlotto, Taty Almeida y Adolfo Pérez Esquivel, además de abogados y dirigentes vinculados al movimiento de derechos humanos.

La defensa de la ex presidenta ya había solicitado una revisión de las condiciones de detención, sin éxito. Entre los pedidos figuran la eliminación de la tobillera electrónica, la supresión de autorizaciones judiciales reiteradas para visitas habituales, la ampliación en la cantidad y duración de los encuentros y el levantamiento del tope de dos horas para el uso de la terraza del edificio donde reside, en el barrio de Constitución.

El Tribunal Oral Federal N° 2 fijó el año pasado un régimen que limita las visitas a tres personas por encuentro, durante un máximo de dos horas y hasta tres veces por semana. En el entorno de Cristina Kirchner sostienen que esas restricciones impactaron en su actividad política y redujeron al mínimo sus apariciones públicas y pronunciamientos en redes sociales. La semana pasada la ex mandataria recibió a Miguel Pichetto, ex jefe de su bancada en el Senado durante su gestión.

En paralelo, la situación judicial de la ex presidenta volvió a colarse en la interna del peronismo bonaerense. La diputada y referente de La Cámpora Mayra Mendoza cuestionó que el gobernador Axel Kicillof no haya hecho referencia explícita a una “proscripción del peronismo” en su discurso de apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense.

“Me preocupa que como gobernador no haya hecho referencia a la proscripción del peronismo con la detención ilegal de Cristina, para quien además humanamente esperaba una muestra de solidaridad”, afirmó Mendoza. Y volvió a marcar diferencias con el mandatario provincial por el desdoblamiento electoral del año pasado: “Como nos enseñó Néstor Kirchner, no hay proyectos locales sin proyecto nacional. De ahí nuestra oposición al desdoblamiento electoral de 2025”, sostuvo.

MC