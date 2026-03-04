Mahiques asume este jueves al frente del Ministerio de Justicia y tendrá su bautismo en el mundo libertario

Juan Bautista Mahiques será ungido oficialmente este jueves a las 12 como ministro de Justicia. En esa oportunidad conocerá al presidente Javier Milei y estará rodeado por muchos jueces y fiscales que respaldan su designación.

En esa jornada, además de figuras del Poder Judicial que conocen a Mahiques desde hace 20 años, cuando ingresó como meritorio, estará el apoderado de La Libertad Avanza (LLA), Santiago Viola.

Viola, que estuvo junto a Eduardo “Lule” Menem en la tarde del miércoles en la Casa Rosada, es un hombre de total confianza para Karina Milei y asumirá como viceministro de la cartera judicial. Será el reemplazo de Sebastián Amerio, un funcionario de excelentes vínculos con el asesor presidencial Santiago Caputo pero que se enteró en vivo de su salida del cargo.

Mahiques, mientras tanto, se reunió este miércoles con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la previa de su jura.

Cerca de Mahiques señalan que el verdadero nexo entre la administración libertaria y el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires fue Martín Menem, el titular de la Cámara de Diputados. “Martín lo presenta con Karina. Y Karina con Javier Milei”, precisaron. Otras fuentes de La Libertad Avanza responsabilizan a Viola como la persona que consiguió que Mahiques conozca a la influyente hermana del Presidente.

A medida de que transcurrieron las horas desde que salió a la luz que Mariano Cúneo Libarona estaba fuera de su cargo, una decisión que el abogado había tomado el 23 de octubre, aparecieron distintas voces oficialistas que se esforzaron en señalar que el movimiento en la cúpula del ministerio no fue un avance de Karina Milei contra Caputo. Al contrario.

Primero, porque hubo conversaciones entre ambos por quién iba a conducir el ministerio, además de analizar si Amerio podía recalar en otra área del Estado gracias a este acuerdo entre los dos integrantes del triángulo de hierro. Por el momento, el ex funcionario se mantiene en silencio y no hubo quien desmienta esta posibilidad en el oficialismo.

En el karinismo tampoco le dan crédito a las versiones que hablan de un duro enfrentamiento y solo responden que las jugadas de las últimas horas y los análisis sobre quién ganó y quién perdió con el cambio de ministro “son a libre interpretación de cada uno”. No hay intenciones de que aparezca un conflicto luego de las victorias categóricas que consiguió el espacio violeta en el Congreso.

Con información de la agencia NA