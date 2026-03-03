Trump amenaza a España con “embargos” por negarse a usar las bases contra Irán: “Pedí cortar las relaciones comerciales”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cargó contra España por su negativa a ayudar a ese país a bombardear Irán. “Algunos países europeos han sido de gran ayuda, y otros han dejado de colaborar”, señaló Trump, quien también amenazó con romper las relaciones comerciales y hasta aplicar un embargo: “Todo comenzó cuando todos los países europeos aceptaron mi petición de aportar el 5% que les correspondía. Todos se mostraron entusiasmados con la idea, Alemania, todos, menos España, y ahora dicen que no podemos usar las bases, es terrible”.

“España ha sido muy poco colaborativa, y también Reino Unido, lo cual es muy sorprendente”, dijo Trump ante el canciller alemán, Freidrich Merz, quien permaneció impasible ante los ataques a países europeos y además apoyó la tesis de que España tiene que elevar su gasto militar en la línea de lo demandado por el presidente de EE.UU.

“España ha sido terrible”, dijo Trump: “De hecho, le he dicho a Scott [Bessent, secretario del Tesoro] que corte todas las relaciones con España. España dijo que no podemos usar sus bases. Podríamos usar su base si quisiéramos. Podríamos simplemente volar allí y usarla. Nadie nos va a decir que no la usemos. Pero no tenemos por qué hacerlo. Pero ellos fueron antipáticos”.

El Gobierno español asegura que EE.UU. no utilizó ni utilizará las bases que tiene en España para la guerra en Irán. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, lo negó categóricamente en una entrevista en TVE. “No se van a utilizar las bases de soberanía española para nada que no esté dentro del convenio con Estados Unidos ni para nada que no tenga encaje dentro de la carta de Naciones Unidas”, ha afirmado el jefe de la diplomacia española, que ha asegurado que “las bases no se están utilizando”. En todo caso, ha aseverado que el Gobierno no lo va a autorizar. Los aviones estadounidenses han abandonado las bases de Morón de la Frontera y Rota, según Reuters.

“Puedo decidir parar hoy todo lo que hacemos con España, podemos hacerlo ahora mismo. Nos lo ha reconocido el Tribunal Supremo. Podría detener mañana, hoy mejor aún, todo lo que tenga que ver con España. Embargos. Podemos hacerlo con España”, ha dicho Trump. Bessent ha dicho que el Supremo “reafirmó su capacidad para aplicar un embargo”. Y ha añadido Trump: “Y podemos imponer un 15% de aranceles a quien queramos [cosa que ya ha decretado el presidente de EE.UU]”.

“Son bases de uso conjunto, pero de soberanía española y, por lo tanto, España tiene la última palabra sobre el uso de esas bases”, ha explicado Albares, que también ha negado que EE.UU. informara previamente del ataque: “Nada en absoluto, es una acción unilateral fuera de cualquier acción colectiva”. Frente a la posición de España, Reino Unido sí ha aceptado que el uso “concreto y limitado” por parte de EE.UU. de las bases de la fuerza área para contrarrestar los ataques de Irán contra los países del Golfo.

Pero esto tampoco le sirve a Donald Trump, quien también cargó contra el primer ministro británico, Keir Starmer: “España se ha mostrado muy, muy poco colaboradora. Y también el Reino Unido. Lo segundo es sorprendente, ya no estamos en la época de Churchill. Reino Unido ha sido muy, muy poco colaborador con esa estúpida isla que tienen, que regalaron y arrendaron por 100 años, quizá por culpa de unos indígenas que reclaman la isla y que nunca han visto. ¿Qué sentido tiene eso? Y arruinan las relaciones. Es una pena. Y ese país, el Reino Unido. Mi madre nació allí. Lo amo. Hay lugares por los que automáticamente sientes cariño. Pero el Reino Unido, lo que están haciendo con la energía y lo que están haciendo con la inmigración es horrible”.