El director general del OIEA niega que Irán tenga un plan para construir la bomba atómica

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, insistió este martes en que nunca tuvo información que indicara que Irán tenga un plan estructurado para construir una bomba atómica.

En una entrevista con la cadena de televisión estadounidense CNN en Viena señaló que, aunque hay “muchos motivos de preocupación” sobre su prorgama nuclear “no iba a haber una bomba mañana ni pasado mañana”.

Estados Unidos e Israel justificaron sus ataques militares contra Irán en junio de 2025 y desde el sábado pasado con el argumento de que Teherán estaría tratando de fabricar armas atómicas, algo que desde la capital iraní negaron sistemáticamente.

Consultado sobre si Irán estaba a días o semanas de poder construir ese arma, Rafael Grossi recordó que el Organismo ya afirmó el año pasado que no hay indicios en ese sentido: “Nunca tuvimos información que indicara que existiera un programa sistemático y estructurado para fabricar o construir un arma nuclear”, reiteró el diplomático argentino.

“Nosotros, desde el OIEA, no nos dedicamos a juzgar intenciones”, afirmó Rafael Grossi acerca de las afirmaciones israelíes y estadounidenses.

A su ve, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) informó este martes sobre “daños recientes” en los edificios de acceso de la planta subterránea de enriquecimiento de uranio de Natanz, en el centro de Irán, si bien subrayó que no se esperan “consecuencias radiológicas”.

El OIEA indicó en un mensaje en X que la planta de Natanz ya quedó “gravemente dañada” durante el conflicto de junio, en la denominada Guerra de los 12 días entre EE.UU. e Israel con Irán, y que, por el momento, el análisis no apunta a nuevos daños en el interior del complejo subterráneo.

“No se esperan consecuencias radiológicas y no se detectó un impacto adicional en la planta subterránea en sí, que fue gravemente dañada en el conflicto de junio”, señaló la agencia nuclear de la ONU, precisando que su valoración se basa en imágenes por satélite.

La confirmación de los daños, producto probablemente de ataques aéreos, aunque el OIEA no lo especifica, llegó después de que el embajador de Irán ante esta agencia de la ONU, Ali Reza Najafi, asegurara el lunes en Viena que Israel y Estados Unidos habían atacado de nuevo la planta de Natanz.

En declaraciones a la prensa durante la Junta de Gobernadores del OIEA, el diplomático sostuvo que “una vez más” ambos países habían atacado “instalaciones nucleares pacíficas” de Irán.

Najafi calificó los bombardeos iniciados el sábado por la mañana de “ilegales, criminales y brutales” y acusó a Washington de recurrir a “mentiras, el engaño y la tergiversación” al atacar el país en medio de unas negociaciones y poco antes de una prevista reunión técnica en Viena.

Con información de EFE

JIB