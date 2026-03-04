El escandaloso viaje a Lago Escondido y los lazos con la AFA de Tapia: quién es el nuevo ministro de Justicia de Milei

Juan Bautista Mahiques estuvo en el viaje a Lago Escondido que apadrinó el Grupo Clarín en 2022 y en el que participaron otros poderosos del ámbito judicial, como su padre Carlos Mahiques –juez de Casación alineado con el macrismo–, Julián Ercolini –juez federal que avanzó sobre Cristina Kirchner–, Marcelo D’Alessandro –entonces ministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta–, y hasta el ex jefe de Legales de la SIDE Leonardo Bergroth. Y fue Mahiques el que propuso falsificar facturas para intentar tapar el presunto delito de dádivas, según la filtración de los chats del grupo de Telegram.

El mismo Mahiques quedó confirmado este miércoles como flamante ministro de Justicia de Javier Milei, quien lo eligió en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona en una jugada que tiene mucho de simbólico: mete en el Gobierno a un hombre fogueado por el macrismo, supone un avance de Karina Milei por sobre las acciones de Santiago Caputo –ya que fue desplazado Sebastián Amerio de la Secretaría de Justicia– y confirma la necesidad oficialista de armar un frente judicial de peso para defender al Presidente y su hermana ante las causas sensibles de la criptoestafa $LIBRA y las sobornos en la Andis.

“Somos víctimas de un espionaje ilegal. Para tener guardado debajo del colchón, podríamos averiguar el tema de una facturita. No creo que sea necesaria...”, se lo escucha Mahiques en uno de los audios filtrados en su momento al respecto del viaje a Lago Escondido, donde tiene su mansión el magnate Joe Lewis. Los Mahiques, Ercolini, D’Alessandro y Bergroth compartieron el vuelo el 13 de octubre de aquel año con Pablo Yadarola, juez en lo penal económico; Pablo Cayssials, juez federal de lo Contencioso Administrativo, y Tomás Reinke, empresario especialista en campañas digitales. En el grupo de chat también estaban el presidente del Grupo Clarín, Jorge Rendo, y otro directivo, Pablo Casey, el sobrino de Héctor Magnetto.

Pero Mahiques y sus compañeros de viaje respiran tranquilos: en diciembre de 2023, apenas diez días después de asumido Milei, el juez federal Sebastián Ramos dictó “la nulidad de todo lo actuado” en la causa. Consideró que aquel vuelo privado y estadía “no existen indicios de la comisión de un delito ni prueba alguna que permita dar apoyatura”.

Y en abril del año pasado el favor llegó desde la propia corporación judicial: la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura frenó la investigación por el viaje de jueces a Lago Escondido. La jugada fue coordinada casi quirúrgicamente: tres consejeros jueces que integran la Comisión (Diego Barroetaveña, Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero) se retiraron al mismo tiempo de la reunión y la dejaron sin quórum. “El restante juez, Alberto Lugones, directamente no participó de la reunión. La resolución para cerrar el caso fue adoptada por esos cuatro jueces que integran la Comisión más el representante de los académicos Hugo Galdersi y el senador radical Eduardo Vischi”, recordó en una nota la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Un detalle es que el correntino Vischi, es un aliado del Gobierno en el Senado: votó recientemente la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares.

Los contactos de Mahiques con la justicia y el poder son fluidos y hasta consanguíneos. Su padre –mandamás de la Cámara de Casación porteña– fue también ministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. La familia tiene su origen en Mercedes, donde el flamante ministro nació en 1980: allí cultivó una amistad con el senador kirchnerista Wado de Pedro, también de la zona.

Pero también tiene otros enlaces que ahora llaman la atención con su desembarco en el gabinete libertario. El año pasado fue designado por Claudio “Chiqui” Tapia como vicerrector de la Universidad del Fútbol Argentino (Unafa). Según consignó el diario La Nación, Mahiques pidió dejar de integrar la Unafa “inmediatamente después del lanzamiento” y exigió que su nombre fuera eliminado de la página oficial.

Otro eslabón llamativo en el marco de la “guerra” entre el Gobierno y la AFA es el propio Carlos Mahiques: el padre del flamante ministro tenía para resolver la disputa por la competencia en la causa de la quinta de Pilar adjudicada a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia. Pero se corrió la semana pasada luego de que se revelara que el camarista festejó el año pasado su cumpleaños en esa quinta.

Mahiques se recibió como abogado por la UBA en 2007, tiene una maestría en Administración de Justicia en la universidad italiana Unitelma Sapienza, y se movió desde temprano en los pasillos de tribunales. Fue secretario letrado del Consejo de la Magistratura, secretario del Tribunal Oral en lo Criminal Nº17 y miembro suplente del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal. Su salto a la escena pública llegó en 2015, cuando el gobierno de Mauricio Macri lo nombró representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial.

En 2019, con apoyo del oficialismo porteño, la Legislatura aprobó su pliego como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, pese a objeciones de organizaciones judiciales que cuestionaban su independencia. Asumió en octubre de ese año y se mantuvo en el cargo hasta su ahora llegada al gabinete de Milei.

Organizaciones independientes cuestionaron también que la Procuraduría porteña adquiriera el año pasado el sistema de reconocimiento facial privado Clearview AI, que fue denunciado y multado en Europa y América del Norte por “apropiarse” fotos de internet . El Ministerio Público Fiscal de CABA pagó US$ 27.588 por el software que recolecta imágenes de redes sociales sin consentimiento y podría generar “falsos positivos”, según la alerta de especialistas consultados por elDiarioAR.

Con esa trayectoria llega Mahiquies al Gobierno, con el objetivo político de delinear la estrategia judicial del Gobierno. Los frentes son varios: completar la Corte Suprema de Justicia así como las cientos de vacantes en juzgados federales. Pero también aceitar la defensa de los Milei, cercados en los tribunales por el caso $LIBRA y de la Andis.

