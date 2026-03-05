De las 40 especies al tesoro pirata: el fenómeno del Conicet que sedujo a Netflix

El fenómeno científico que sorprendió al país en 2025 volvió a escena, pero esta vez con un giro inesperado: el Conicet se sumó a la campaña promocional de la segunda temporada del live action de One Piece, la exitosa serie de Netflix basada en el manga de Eiichiro Oda.

Bajo el lema “Expedición al fin del mundo”, la plataforma lanzó un video en el que anuncia —con tono entre épico y humorístico— que buscará el legendario tesoro en Ushuaia con ayuda del organismo científico argentino.

“Sí, lo decimos en serio. Vamos a buscar el One Piece a Ushuaia con ayuda del Conicet”, señala el mensaje difundido en redes sociales, como parte de la cuenta regresiva hacia el estreno del 10 de marzo de 2026.

En el spot aparece Nadia “Coralina” Cerino, una de las científicas que se convirtió en figura pública durante el histórico stream submarino del año pasado. Ante la pregunta de si el CONICET ayudará a encontrar el tesoro, responde con un simple “Dale”, mientras en el mapa se marca una X en el extremo sur del continente. El guiño conecta la mística del “fin del mundo” con la narrativa de exploración que caracteriza a la obra de Oda.

La elección del Conicet no es casual. En agosto de 2025, el organismo marcó un hito con una transmisión en vivo desde el fondo del Mar Argentino que combinó divulgación científica y espectáculo digital. La misión descendió hasta los 3.900 metros de profundidad, permitió el hallazgo de 40 nuevas especies y acumuló 18 millones de visualizaciones entre YouTube y Twitch. El impacto fue tal que la iniciativa obtuvo el Martín Fierro de Oro del streaming en 2025, un reconocimiento inédito para una experiencia científica.

La campaña también coincidió con otra acción global del universo One Piece: el autor anunció que un cofre vinculado al secreto central de la historia fue sumergido en el mar como parte de una celebración internacional. Sin embargo, la supuesta ubicación del tesoro en Ushuaia forma parte de la narrativa publicitaria local y funciona como un guiño especial para los fanáticos argentinos.

Más allá del tono lúdico, la colaboración refleja un cruce inusual entre ciencia y cultura pop. El “furor científico” que despertó el stream submarino convirtió al Conicet en un socio atractivo para una historia de aventuras marítimas, reforzando la idea de que la exploración —real o ficticia— sigue capturando la imaginación colectiva.

La segunda temporada del live action llegará a Netflix el 10 de marzo. Mientras tanto, la pregunta queda flotando en el aire: ¿y si el One Piece estuviera realmente en el fin del mundo?