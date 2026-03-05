Comandantes de EE.UU. dicen a sus soldados que la guerra contra Irán es “parte del plan divino de Dios”

Según las denuncias presentadas por una organización defensora de la libertad religiosa en las Fuerzas Armadas de EE.UU., los mandos militares han estado invocando la retórica cristiana extremista sobre el “fin de los tiempos” recogida en la Biblia para justificar ante las tropas la participación en la guerra contra Irán.

La Fundación para la Libertad Religiosa en las Fuerzas Armadas (MRFF, por sus siglas en inglés) afirma haber recibido más de 200 denuncias de miembros de todas las ramas de las fuerzas armadas, incluidos los marines, la fuerza aérea y las fuerzas espaciales.

Un denunciante, identificado como suboficial (NCO) de una unidad que podría ser desplegada “en cualquier momento para unirse” a las operaciones contra Irán, declaró a la MRFF en una denuncia a la que tuvo acceso The Guardian: “[El comandante] nos instó a decir a nuestras tropas que todo esto era ”parte del plan divino de Dios“ y citó específicamente numerosas referencias del Libro del Apocalipsis que alude al Armagedón y al inminente regreso de Jesucristo”.

“Dijo que 'el presidente Trump fue ungido por Jesús para encender la hoguera en Irán con el fin de provocar el Armagedón y marcar su regreso a la Tierra”, añadió el suboficial.

La denuncia del suboficial se presentó en nombre de 15 soldados, entre los que hay 11 cristianos, un musulmán y un judío. Jonathan Larsen, periodista independiente, fue el primero en informar sobre esta denuncia.

“Cada vez que Israel o Estados Unidos se involucran en Oriente Medio, nos encontramos con esta historia de los nacionalistas cristianos que se han apoderado de nuestro Gobierno y, sin duda, de nuestro ejército”, dice Mikey Weinstein, presidente de la MRFF y veterano de la Fuerza Aérea.

[El comandante] nos instó a decir a nuestras tropas que todo esto era "parte del plan divino de Dios" y citó específicamente numerosas referencias del Libro del Apocalipsis que alude al Armagedón y al inminente regreso de Jesucristo Denunciante

“Los militares no pueden defenderse por sí mismos, porque tu superior militar no es tu jefe de turno en Starbucks”, añade.

En una declaración, Weinstein sugiere que los informes indican un aumento del extremismo cristiano en el Ejército, señalando que los denunciantes “informan de la euforia sin límites de sus comandantes”, que perciben una “guerra 'sancionada bíblicamente' que es claramente la señal innegable de la rápida llegada del 'fin de los tiempos' [en la creencia] cristiano fundamentalista”.

El presidente de la organización sostiene que las quejas muestran una clara violación de la separación entre Iglesia y Estado.

Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, es conocido por su adhesión al nacionalismo cristiano. Anteriormente respaldó la doctrina de la “soberanía esférica”, una visión del mundo derivada de las creencias extremistas del reconstruccionismo cristiano (CR). Esta filosofía aboga por la pena capital para la homosexualidad y por familias e iglesias estrictamente patriarcales.

En agosto de 2025, Hegseth publicó un fragmento de la CNN en X centrado en el pastor Doug Wilson, un nacionalista cristiano que cofundó la Comunión de Iglesias Evangélicas Reformadas (CREC), con sede en Idaho. En el vídeo, Wilson afirma que no cree que las mujeres deban ocupar puestos de liderazgo en el Ejército ni poder desempeñar funciones de combate de alto perfil.

“Me gustaría que esta nación fuera una nación cristiana, y me gustaría que este mundo fuera un mundo cristiano”, dice Wilson.

En respuesta a una solicitud para recoger la versión del Departamento de Defensa sobre las quejas, el Pentágono no ha respondido, sino que ha compartido videos públicos de Hegseth hablando sobre la operación en Irán.