Agenda

Este es el calendario de eventos turísticos para disfrutar de la provincia de Buenos Aires

Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra.

Las fiestas populares serán las protagonistas de la agenda turística de la segunda semana de marzo. Tres Arroyos realizará la 57º Fiesta Provincial del Trigo; Patagones, la 15° Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica; Olavarría, la 14° Kreppelfest, en Colonia Hinojo; Lobería, la 41° Fiesta Provincial de las Tropillas y la Tradición; Ayacucho, la 52° Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra; y Capitán Sarmiento, el 36° Encuentro Nacional de Artesanos.

Fiestas populares

Patagones (Carmen de Patagones) 

15° Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica

  • Fecha, hora y lugar: sábado 7, a partir de las 10:00, en el cerro La Caballada y domingo 8, a las 20:00, en el predio del ferrocarril.
  • Descripción: a 199 años de la defensa de la soberanía nacional. Sábado por la mañana, acto por el aniversario de la Batalla de 1827 en el cerro La Caballada; 16:00, desfile cívico militar por la calle Comodoro Rivadavia. Domingo 8, espectáculos musicales en el escenario mayor.
  • Entrada gratuita.
  • Organiza la Municipalidad de Patagones con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
  • Más información: www.instagram.com/fiestasoberaniapatagonica_ok/   www.facebook.com/FistesDeLaSoberaniaPatagonica

Tres Arroyos

57º Fiesta Provincial del Trigo

  • Fecha, hora y lugar: jueves 5 al domingo 8, en distintos horarios, en el predio de la Fiesta Provincial del Trigo.
  • Descripción: fogones, desfiles alegóricos, paseo de artesanías, patio cervecero y gastronómico. Espectáculos musicales: Jueves, Viejas Locas por Fachi y Abel; viernes, Indio Lucio Rojas; sábado, Estelares y domingo, Los Mellu y Luck Ra.
  • Acceso al predio general, gratuito; ingreso a los espectáculos, arancelado.
  • Entradas enhttps://tresarroyos.gov.ar/fiesta-del-trigo.
  • Organiza la Comisión de la Fiesta Provincial del Trigo y la Municipalidad de Tres Arroyos.
  • Más información: www.instagram.com/municipalidadtresarroyos/   www.facebook.com/municipalidaddetresarroyos

General Pinto (Coronel Granada)

Carnaval en Coronel Granada

  • Fecha, hora y lugar: viernes 6 y sábado 7, desde las 21:00, en Coronel Granada.
  • Descripción: espectáculos musicales, desfiles de carrozas y disfraces, comparsas y batucadas. Viernes, presentación de Esta! Pegao; sábado, Karu Cuarteto. Viernes y sábado, fiesta con DJ.
  • Entrada gratuita.
  • Organiza el Club Social y Deportivo Villa Francia y la Municipalidad de General Pinto.
  • Más información: www.instagram.com/generalpintogobiernopresente/ - www.facebook.com/profile.php?id=100067434391008

Capitán Sarmiento

Cahuané: 36° Encuentro Nacional de Artesanos y 30° Encuentro Provincial de Jóvenes Artesanos

Carlos Tejedor

Fiesta de Carnaval 2026

Dolores

32° Fiesta Nacional de la Guitarra

Olavarría (Colonia Hinojo)

14° Kreppelfest

  • Fecha, hora y lugar: sábado 7, a las 17:30 y domingo 8, a las 10:00, sobre la avenida de Los Fundadores.
  • Descripción: comidas, danzas y música típicas, puestos gastronómicos y cerveceros, paseo de artesanías, espectáculo del spicher y visitas guiadas por el templo, el colegio y el museo.
  • Entrada gratuita.
  • Organizan las instituciones de Colonia Hinojo con el acompañamiento de la Municipalidad de Olavarría.
  • Más información: www.instagram.com/kreppelfest - www.facebook.com/municipiodeolavarria - www.instagram.com/muniolav 

Rivadavia (Fortín Olavarría)

Carnaval en Rivadavia 2026

Lobería

41° Fiesta Provincial de las Tropillas y la Tradición

Bragado

10º Fiesta de la Maquinaria Agrícola Antigua

  • Fecha, hora y lugar: sábado 7 y domingo 8, desde las 10:00, en el ingreso al Parque Lacunario, sobre RP 46.
  • Descripción: desfile de tractores, cosechadoras antiguas y otras maquinarias. Cosecha, laboreos y trilla de distintos cultivos en vivo. Homenaje a la Mujer de Campo, exposiciones, tradicional mate cocido y cantina. Sábado, espectáculos artísticos con los ballets Estampas Nativas, Raíces Bailando, Folclórico Bragado, Agustina Banegas, Ramiro Cardón y Adolfo Álvarez Pinedo; domingo, Ballet Gauchos del Bragao, La Mini Band Santafesina, Superband y Los Bagualeros.
  • Entrada: $2.000 por día. Menores de 13 años, ingreso gratuito.
  • Organiza la Asociación de Tractores y Máquinas Antiguas Julio Cesar Bracco de Bragado.
  • Más información: www.instagram.com/fiesta.maquinaria/ - www.facebook.com/asociaciondetractoresymaquinasantiguas

Chacabuco (Rawson)

141° Aniversario de Rawson

Ayacucho

52° Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra

Eventos culturales

Moreno

Peatonal Moreno

  • Fecha, hora y lugar: viernes 7, a las 18:00, en avenida Mitre y avenida del Libertador.
  • Descripción: espectáculos en vivo, feria de emprendimientos, propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
  • Entrada gratuita.
  • Organiza la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Moreno.
  • Más información: www.instagram.com/turismo.moreno/ - www.facebook.com/morenoturismo

Eventos deportivos

Rauch

10° Rauch Vuela

  • Fecha, hora y lugar: sábado 7 y domingo 8, desde el mediodía, en el aeródromo de Rauch.
  • Descripción: feria de emprendimientos, patio gastronómico, juegos para las infancias, espectáculos musicales, exposición comercial e industrial, bautismo de vuelos, acrobacias aéreas y aviones vintage.
  • Entrada gratuita.
  • Organiza el Club de Planeadores Alas de Rauch con el acompañamiento de la Municipalidad de Rauch, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Rauch.
  • Más información: www.instagram.com/alasderauch/ - www.instagram.com/desarrolloproductivo.rauch/

Chivilcoy

Carrera de la Mujer 2026

  • Fecha, hora y lugar: domingo 8, a las 20:00, desde la Municipalidad de Chivilcoy.
  • Descripción: modalidades: participativa, 5 kilómetros y caminata recreativa. Se premiará a las cinco primeras de la clasificación general.
  • Inscripción arancelada: @finishtimechivilcoy Remeras oficiales para las primeras 200. Cierre de la jornada con espectáculos de danza.
  • Organiza el Círculo de Atletas de Chivilcoy y la Municipalidad de Chivilcoy.
  • Más información: www.instagram.com/circuloatletas_dechivilcoy/ www.facebook.com/deportes.chivilcoy

Ituzaingó

13º Maratón 2026

Magdalena

4º Vuelta Cicloturista

Necochea

14° Carrera de la Mujer

  • Fecha, hora y lugar: domingo 8, a las 8:00, en Campo Scout.
  • Descripción: tres distancias: 3, 6 y 12 kilómetros, solo para mujeres, hombres y niños acompañarán sin competir.
  • Actividad arancelada.
  • Inscripción al (02266) 476039 o a través de Ig:@lacarreradelamujer.
  • Organiza Cecilia Alcorta con el acompañamiento de la Municipalidad de Necochea.
  • Más información: www.instagram.com/necocheatur - www.facebook.com/NecocheaTur

Necochea

2° Travesía Acuática Río-Mar 7k

  • Fecha, hora y lugar: domingo 8, a partir de las 11:00, en la Escuela de Stand Up Paddle Ribera Quequén (puente ferrocarril).
  • Descripción: prueba de aguas abiertas con un recorrido de 7 kilómetros que conecta el Río Quequén con el Mar Argentino. La Escuela de Stand Up Paddle será el punto de partida y el Balneario Monte Pasubio, el de llegada.
  • Actividad arancelada.
  • Organiza Los Destructores Travesía Acuática con el acompañamiento de la Municipalidad de Necochea.
  • Más información: www.instagram.com/necocheatur/ - www.facebook.com/NecocheaTur - www.instagram.com/p/DTeHqlVjE02/ - (2262) 660829.

Visitas guiadas

Coronel Pringles

Ruta del Vino y del Olivo

  • Fecha, hora y lugar: domingo 8, a las 16:00, desde la Terminal de Ómnibus Malvinas Argentinas, avenida Frondizi y Belgrano.
  • Descripción: visita a dos establecimientos pringlenses: recorrido y degustación de aceite de oliva, en La Loma; viñedo y nueva bodega Myl Colores, en la estancia La Catalina, con degustación de tres vinos del 2025: chardonnay, pinot noir y malbec.
  • Actividad arancelada.
  • Organiza la Dirección de Turismo de Coronel Pringles. 
  • Más información: www.instagram.com/coronelpringlesturismo/ - www.facebook.com/coronelpringlesturismo - Oficina de Turismo (2923) 512046

Ferias y exposiciones

Azul

8M: Memoria, Paisaje y Comunidad

  • Fecha, hora y lugar: sábado 7, a las 16:00, en el Centro de Interpretación Salamone, Necochea entre Pasaje del Líbano y Lamadrid.
  • Descripción: exposición que integra artes visuales, archivo familiar y testimonios que recuperan registros y miradas poéticas sobre la comunidad local. Feria de hacedoras y productoras, danzas y música.
  • Entrada gratuita.
  • Organiza la Municipalidad de Azul.
  • Más información: www.instagram.com/p/DVJENg0jpJc/ - www.facebook.com/direcciondeculturadeazul

Cañuelas

Feria Rural de Cañuelas

  • Fecha, hora y lugar: domingo 8, de 10:00 a 19:00, en Ruta 205 KM 65,200.
  • Descripción: paseo de productores, artesanías, sector gastronómico, espectáculos en vivo, sorteos y clases de folclore.
  • Entrada y estacionamiento gratuitos.
  • Organizan productores locales con el acompañamiento de la Municipalidad de Cañuelas y la Sociedad Rural local.
  • Más información: www.instagram.com/feriarural/

San Nicolás

Expoagro 2026

  • Fecha, hora y lugar: martes 10 al viernes 13, de 8:30 a 18:30; viernes 13, de 8:30 a 15:00, en el Predio Ferial y autódromo de San Nicolás, RN N° 9 KM 225.
  • Descripción: expoagro edición YPF. Expositores de maquinarias, insumos y servicios para el agro, charlas técnicas, Test Drive, pulverización selectiva con drones, espectáculos de máquinas de construcción, Carpa de Remates IPCVA, foro económico 2026-2027 y Jura de Corrales.
  • Entrada General: $30.000. Con la presentación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, ingresan sin cargo con acompañante; viernes 13, residentes de San Nicolás, sin cargo; jueves 12, estudiantes de carreras afines, sin cargo presentando constancia de alumno regular vigente. Estacionamiento libre con bono contribución.
  • Organiza Exponenciar S.A. con el auspicio de la Municipalidad de San Nicolás.
  • Cronograma detallado: www.expoagro.com.ar/actividades-2026/
  • Más información: www.expoagro.com.ar/

Chascomús

Ferias de Las Libélulas

