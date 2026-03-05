“Clan” judicial en primera fila y los gestos de Santiago Caputo: Mahiques juró como ministro de Justicia de Milei

Su padre Carlos “Coco” Mahiques, camarista de casación federal, y su hermano Ignacio, fiscal, en primera fila. A un costado, el resto del gabinete nacional, pero también Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados. Más atrás, parado con gesto adusto, el asesor Santiago Caputo, que vio acortado su poder de influencia en el interior de la Casa Rosada ante la llegada del nuevo ministro. Con ese escenario juró este jueves al mediodía Juan Bautista Mahiques a cargo de la cartera judicial.

La ceremonia fue breve, apenas lo que tardó el presidente Javier Milei en leer la fórmula juramental y la aceptación de Mahiques. Pero las imágenes que transmitió la Casa Rosada en su YouTube y los movimientos tras bambalinas revelaron más detalles sobre esta jornada en el poder libertario.

Mahiques juró y se abrazó con el Presidente, que al instante llamó a su antecesor, Mariano Cúneo Libarona, para hacer un abrazo de a tres. La cámara ponchó apenas dos veces a los invitados pero fue suficiente para mostrar los alcances que tiene el nuevo ministro.

“Coco” Mahiques es camarista de la Casación Federal, el principal tribunal penal del país. Por encima solo está la Corte Suprema. El juez acaba de correrse de la causa que investiga la supuesta malversación de fondos en la AFA porque se reveló que festejó su cumpleaños en la quinta que se le atribuye a Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia.

También se lo vio aplaudiendo a Ignacio Mahiques, el menor de los hijos de “Coco” y hermano del ahora ministro. Es fiscal de instrucción N°35 en la Ciudad de Buenos Aires desde 2015. Fue adjunto de Gerardo Pollicita en causas emblemáticas contra el kirchnerismo, como Vialidad y Hotesur-Los Sauces.

Muchos más atrás de ellos se quedó Santiago Caputo, que las cámaras oficiales no lo tomaron pero que sí fue visto por los acreditados en la Casa Rosada. El asesor todoterreno se abrazó al entrar en el Salón Blanco con Santiago Viola, flamante segundo de Mahiques y actual apoderado de La Libertad Avanza, por lo que tienen la confianza absoluta de los Milei.

Viola desplazó ayer como secretario de Justicia a Sebastián Amerio, alfil de Caputo en el terreno judicial. El saliente funcionario se enteró vía mensaje de texto en plena reunión del Consejo de la Magistratura, lo que demostró el trato de Karina Milei a un hombre de confianza de Caputo.

Caputo y Karina se saludaron este jueves pero de manera fría y distante. El asesor no sacó las manos de sus bolsillos. Luego, cuando terminó la ceremonia, Caputo sí se abrazó con Milei, que se acercó a saludarlo. El cruce duró un largo momento, todo lo que tardó el asesor en decirle lo que parecieron secretos al oído del mandatario, que asintió con su cabeza antes de despedirlo con varias palmadas en un hombro.

