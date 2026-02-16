“Tengo mucho miedo”: el pánico sembrado por el ICE con asesinatos en plena calle y rastreos en redes sociales

Son los asesinatos de Alex Pretti y Renée Good en Minneapolis. Es la detención de un niño de cinco años, Liam Conejo. Como es también la persecución por las calles de St. Paul —ciudad gemela de Minneapolis— de Christian Salamanca, un hombre de origen colombiano con visado válido, un caso de asilo pendiente y permiso de trabajo sin antecedentes penales. Y todo mientras la Administración Trump insiste en estar tras “lo peor de lo peor”.

“Christian es un amigo, un inmigrante, un padre devoto y un esposo trabajador que siempre se ha esforzado por brindarle lo mejor a su familia”, explica una amiga de la familia en un post en internet en el que se pide ayuda económica para el tratamiento de las heridas a causa de la persecución del ICE en un país sin asistencia sanitaria pública: “El lunes 26 de enero, agentes de ICE persiguieron a Christian mientras se dirigía al trabajo y chocaron su vehículo por detrás, provocando que se estrellara contra un poste de teléfono. Christian no fue detenido en el lugar por el ICE, pero momentos después fue trasladado de urgencia al hospital con heridas graves: una fractura de cadera y una lesión en el ojo. Este traumático suceso ha dejado a Christian y a su familia en una situación difícil”.

De acuerdo con el testimonio, “la fractura de cadera impedirá caminar” a Christian “durante al menos 2 a 4 meses, y necesitará atención las 24 horas del día por parte de su esposa, Nichole. La esposa e hijos de Christian están haciendo todo lo posible por mantenerse fuertes, pero la carga económica es abrumadora. Los fondos recaudados aquí se destinarán directamente a cubrir la recuperación de Christian, a apoyar las necesidades básicas de su familia y a cubrir los gastos médicos y legales. Ellos están pasando por un momento en el que nadie debería estar solo, y queremos brindarles todo el apoyo posible”.

Nicole Salamanca explicó a una televisión local cómo su esposo, Christian, se dirigía al trabajo cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) comenzaron a seguirlo en un vehículo. Nicole relató que su esposo la llamó presa del pánico alrededor de las 11:15 a. m., diciéndole que alguien lo perseguía. “Me dijo: 'Me están siguiendo. ¿Qué hago?”, relató Nicole.

Nicole dijo que Christian condujo hasta el Centro Comunitario McDonough en St. Paul. Esperaba que fuera un lugar más seguro, pero Nicole cuenta cómo agentes de ICE embistieron el coche de Christian por detrás cuando entraba al aparcamiento, empujándolo contra un poste de teléfono.

Nicole dijo que Christian logró salir del coche y corrió al interior del edificio para esconderse, y que su esposo sufrió heridas graves en el accidente: “Estoy muy triste. Estoy muy frustrada. No hago nada malo, solo vengo aquí por mis hijos, para que tengan una vida mejor… Pero esta situación es muy difícil para mí. Tengo mucho miedo”.

Rastreo en redes y protestas

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha estado rastreando los nombres de los manifestantes en una base de datos interna durante varios meses, según dos funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) citados por Reuters. La base de datos del gobierno contiene nombres, fotos, ubicaciones y matrículas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha afirmado a Reuters que no mantiene una base de datos de “terroristas domésticos” estadounidenses, pero sí rastrea supuestas amenazas. “Por supuesto, monitoreamos, investigamos y remitimos todas las amenazas, agresiones y obstrucciones a nuestros agentes a las autoridades competentes”, según la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, Tricia McLaughlin.

En este sentido, el periodista Ken Klippenstein publicaba recientemente que “el Departamento de Seguridad Nacional rastrea a usuarios de Reddit que se oponen al ICE, monitoreando las comunicaciones de estadounidenses solo por criticar a la agencia”.

“El espionaje se revela en un boletín de inteligencia de enero, de la Patrulla Fronteriza”, explica Klippenstein: “El sujeto del informe es el usuario de Reddit ”Budget-Chicken-2425“, quien no es narcotraficante, pandillero ni terrorista. Simplemente, alguien preocupado por la extralimitación federal. El informe se centra en la convocatoria de Budget-Chicken a una protesta cerca de unas instalaciones de la Patrulla Fronteriza en Edinburg, Texas. Si bien el informe reconoce que las protestas contra el ICE en todo Texas han sido 'generalmente legales' y que no hay evidencia de que la convocatoria de Budget-Chicken represente una amenaza, se dice que cualquier protesta cerca de las instalaciones de la Patrulla Fronteriza 'merece vigilancia continua”.

De acuerdo con el post, “la publicación ofensiva de Budget-Chicken en Reddit se publicó en el canal r/RioGrandeValley. Titulada 'Uníos a la protesta contra ICE', la publicación, de apenas unas pocas frases, invita a 'vecinos, familiares y comunidad' a 'ser testigos y concienciar' protestando contra una comisaría de la Patrulla Fronteriza”.

Un análisis de Reuters de los registros judiciales federales relacionados con las protestas contra la represión migratoria revela que la Administración Trump ha procesado al menos a 655 personas de las miles que han sido detenidas por violar el Título 18, Sección 111 del Código de los Estados Unidos, un cargo general para cualquiera que “agreda, se resista, se oponga, impida, intimide o interfiera por la fuerza” con un agente federal en el desempeño de sus funciones oficiales. Puede ser considerado un delito grave o un delito menor. Como delito grave, conlleva hasta 20 años de prisión, pero se reservan penas superiores a ocho años para quienes utilicen un arma mortal o peligrosa o causen lesiones.

Esta cifra de 655 personas procesadas representa más del doble de los procesamientos durante el mismo período de 2024-2025, informa Reuters.

Mentiras destapadas por los vídeos

Si no fuera por los vídeos, muchos de ellos ciudadanos, Renée Good y Alex Pretti serían considerados “terroristas”, tal y como los describió la Administración Trump tras ser asesinados.

Pero los vídeos de los testigos de los asesinatos han sido fundamentales para destapar las mentiras de las autoridades policiales federales. Y hay más ejemplos recientes.

Las autoridades federales han anunciado este viernes una investigación sobre dos agentes de inmigración que hicieron declaraciones falsas bajo juramento sobre un tiroteo ocurrido en Minneapolis el mes pasado.

Este es uno de al menos cinco tiroteos en los que las declaraciones iniciales de los agentes de inmigración fueron posteriormente contradichas por pruebas en video, como con Good y Pretti.

En este caso, la investigación anunciada el viernes se produce horas después de que un juez federal desestimara los cargos por agresión grave contra dos hombres venezolanos acusados de golpear a un agente del ICE con un palo de escoba y una pala de nieve el 14 de enero. El agente, cuyo nombre no figura en los documentos judiciales, disparó un tiro que impactó a uno de los hombres, Julio César Sosa Celis, en el muslo.

En el proceso, los fiscales solicitaron la desestimación de los casos porque las nuevas pruebas en video contradecían las acusaciones presentadas contra los hombres en una denuncia penal y en una vista el mes pasado. Es decir, los vídeos demuestran que los agentes mintieron mientras una persona ha terminado con un balazo en una pierna.

Tras este suceso, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que el agente de inmigración fue “emboscado” por Julio Cesar Sosa Celis y disparó un “tiro defensivo” por temor a su vida. “Lo que presenciamos anoche en Minneapolis fue un intento de asesinato contra agentes federales”, declaró Noem, en la línea de lo dicho tras los asesinatos de Good y Pretti.

Sin embargo, en la vista del 21 de enero ya se evidenció que el testimonio del agente de inmigración difirió significativamente del de los acusados y tres testigos presenciales. Además, las pruebas de video no respaldaron la versión del agente de haber sido agredido con una escoba y una pala.