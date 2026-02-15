El caos de los archivos de Epstein publicados por la Administración Trump que pone en evidencia el caso de los “seis hombres ricos y poderosos”

“Seis hombres ricos y poderosos”. Es la frase que pronunció el congresista demócrata Ro Khanna ante el pleno de la Cámara de Representantes para denunciar el ocultamiento de nombres en los tres millones de documentos de los archivos de Jeffrey Epstein liberados por el Departamento de Justicia con censuras y tachones a menudo arbitrarias, hasta el punto de proteger menos la intimidad de las víctimas que de los amigos del depredador sexual, según han denunciado las afectadas.

Y dentro de todo ese caos que está siendo la publicación de los archivos de Epstein por parte de la Administración Trump, forzada por una ley aprobada por el Congreso de EEUU a regañadientes por parte de los republicanos, el demócrata Ro Khanna (California) leyó esta semana una lista de seis nombres de “hombres ricos y poderosos que el Departamento de Justicia ocultó”.

Sin embargo, desde el principio había dos nombres que reconocidos –Leslie Wexner, de Victoria's Secret; y el empresario emiratí Sultan Ahmed Bin Sulayem– y otros cuatro cuya conexión no quedaba clara desde el principio –Salvatore Nuara, Zurab Mikeladze, Leonic Leonov y Nicola Caputo–.

Ahora, con el paso de los días, The Guardian ha revelado que el Departamento de Justicia ha afirmado que esos cuatro nombres que aparecen en los archivos del depredador sexual y que Khanna mencionó no tienen conexión aparente alguna con Epstein, sino que aparecieron en una rueda de reconocimiento fotográfica realizada por el Distrito Sur de Nueva York (SDNY).

Khanna, junto con Thomas Massie, congresista republicano de Kentucky, insistieron al Departamento de Justicia para que desclasificara nombres de los archivos, argumentando que algunos de ellos estaban siendo censurados innecesariamente.

Dos de los seis hombres que Khanna mencionó son Sultan Ahmed bin Sulayem, empresario multimillonario emiratí que dimitió como director ejecutivo de DP World, y Leslie Wexner, magnate multimillonario. Wexner aparece mencionado casi 200 veces en los archivos, y Bin Sulayem más de 4.700 veces.

Después de que Massie y Khanna revelaran que Bin Sulayem había recibido un correo electrónico de Epstein en el que el financiero decía que le “encantaba el vídeo de tortura”, el multimillonario emiratí dimitió en la empresa de logística DP World, según anunció la compañía el viernes.

Un representante legal de Wexner, por su parte, declaró: “El fiscal federal adjunto informó al asesor legal de Wexner en 2019 que era considerado una fuente de información sobre Epstein y que no era un objetivo. Wexner cooperó proporcionando información sobre Epstein y nunca más se le contactó”.

Sin embargo, los otros cuatro nombres no parecían tener ningún perfil público.

Un portavoz de la oficina de Todd Blanche, fiscal general adjunto, ha declarado a The Guardian que el archivo era una rueda de reconocimiento fotográfica utilizada por la Corte para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY). “Los congresistas Ro Khanna y Thomas Massie forzaron la desclasificación de personas completamente al azar, hombres y mujeres, seleccionadas hace años para una rueda de reconocimiento del FBI. Estos individuos no tienen nada que ver con Epstein ni con Maxwell”, declaró el portavoz a The Guardian.

Khanna, por su parte, ha dicho en X: “Ojalá el Departamento de Justicia hubiera dado esa explicación antes, en lugar de censurar sus nombres. No han protegido a las víctimas, han creado confusión para hombres inocentes y han protegido a abusadores ricos y poderosos. Debemos tener transparencia y la verdad”.

The Guardian habló con dos de los hombres cuyos nombres Khanna leyó en el pleno de la Cámara de Representantes. Ambos negaron conocer a Epstein; uno dijo que no se dio cuenta de que su nombre se había mencionado en relación con Epstein hasta que el diario británico lo contactó. Los dos hombres reconocieron haber sido arrestados por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) en el pasado por otros delitos, lo que podría explicar el hecho de que sus fotos terminaran en una colección de fotos recopilada por las fuerzas policiales.

Salvatore Nuarte, de Queens, Nueva York, dijo que llamó a la oficina de Khanna tras enterarse de que se mencionaba su nombre. “No sé si el Departamento de Justicia sabe lo que está haciendo”, declaró a The Guardian. “¿Pero cómo puedo limpiar mi nombre?”.

Un portavoz de la oficina de Khanna compartió con The Guardian un correo electrónico que le enviaron a Nuarte después de que él se pusiera en contacto con ellos. “El Departamento de Justicia no ha sido transparente sobre el contenido de la lista ni sobre por qué tacharon y desclasificaron su nombre”, escribió Sarah Drory, directora de comunicaciones de Khanna, a Nuarte.

Leonid Leonov, cuyo nombre figuraba incorrectamente como Leonic Leonov en los archivos, pero cuya foto y fecha de nacimiento coinciden con las del archivo, es gerente en una empresa de telecomunicaciones en Queens, y negó rotundamente conocer a Epstein. “Ni siquiera tengo una conexión de segundo o tercer grado con él. Nunca trabajé para él, nada”, declaró al ser contactado por teléfono por The Guardian, que no ha podido contactar con los otros dos hombres que Khanna mencionó, Zurab Mikeladze y Nicola Caputo.

El archivo del que salieron estos seis nombres contiene 20 personas y fotos y aparece en la web del Departamento de Justicia en cuatro ocasiones distintas, pero con diferentes tachaduras. Una versión muestra todas las fechas de nacimiento de las 20 personas, excepto dos líneas que Massie ha identificado como víctimas. Otra versión muestra varias de las fotos sin tachaduras.

Al analizar la información no censurada de las cuatro versiones, The Guardian descubrió que 11 de las personas de la lista parecían representar a un sector diverso de personas con vínculos con la ciudad de Nueva York, muchas de ellas arrestadas por delitos menores por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). Se desconoce qué sucedió en esos casos penales. Cinco de las mujeres de la lista se parecían a Ghislaine Maxwell, con cabello corto y oscuro, y tenían entre 40 y 50 años al momento de su arresto. Cinco de los hombres tenían cabello, edad y color de piel similares a los de Jeffrey Epstein.