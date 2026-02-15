Nydia Velázquez, congresista demócrata: “EEUU está tratando de matar de hambre a los cubanos hasta que se rindan”

Nydia Velázquez (Yabucoa, 1953) se convirtió en 1993 en la primera mujer de origen puertorriqueño en ocupar un asiento en la Cámara de Representantes de EEUU. Velázquez, demócrata y uno de los miembros más relevantes del Caucus Progresista del Congreso, ha presentado este martes una resolución para anular la doctrina Monroe como eje de la política exterior estadounidense en América Latina para pasar del neoimperialismo y el intervencionismo a una política de “buena vecindad” y cooperación.

Crítica con los asesinatos extrajudiciales en aguas del Caribe y el Pacífico Oriental, así como con el ataque a Venezuela y la asfixia a Cuba, Velázquez señala que “EEUU ha sido el actor de muchas de las condiciones en las que se encuentra América Latina, de la explotación de sus recursos humanos, y también de sus recursos naturales”.

Velázquez representa uno de los distritos más progresistas de la Cámara de Representantes, y después de tres décadas en el Capitolio, ha anunciado que no se presentará a la reelección en noviembre, y su legado será recogido por otra persona de la nueva nueva ola de congresistas progresistas.

En su resolución, repasa 200 años de intervenciones militares de EEUU en el continente americano. ¿Qué diferencias señalaría ahora con respecto al pasado en la aplicación de la doctrina Monroe por parte de Donald Trump?

Es el momento oportuno de introducir esta resolución porque es algo que está ocurriendo a la vista del pueblo americano. No es que lo estemos aprendiendo en los libros de historia. Ahí está la intervención ilegal en Venezuela capturando a su presidente.

Y es el mismo presidente de EEUU, Donald Trump, quien planea administrar Venezuela a cambio de su petróleo, cuando, por otro lado, había dicho que esto tenía que ver con el tráfico de drogas y el bienestar y la seguridad de Estados Unidos.

Sin embargo, ahora dice que vamos a administrar Venezuela y que vamos a extraer sus recursos naturales, sobre todo el petróleo. Por otro lado, también está amenazando a Cuba con una acción militar, lo mismo que con México, Panamá, Colombia...

Y cuando él habla de que lo está haciendo por una cuestión de seguridad y bienestar del pueblo estadounidense, entonces nos tenemos que preguntar por qué indulta a un narcotraficante como el expresidente de Honduras [Juan Orlando Hernández, condenado por un tribunal de EEUU por introducir más de 400 toneladas de cocaína en el país].

Esta resolución está diciendo, básicamente, que hay que terminar con estas políticas fallidas del pasado y que tenemos que concentrarnos en la colaboración para abordar asuntos que son compartidos y que son importantes. No solamente para Estados Unidos y el pueblo latinoamericano, pero también a escala mundial: estamos hablando de cambio climático, de controlar el tráfico de drogas, de desarrollo económico... Este es el momento de enfocarnos en una política de colaboración y respeto mutuo.

Sin embargo, lo que se está viendo en este año de la segunda presidencia de Trump es que las relaciones con los vecinos se basan más en las amenazas que en el respeto a las reglas de juego.

Por eso decidí introducir esta resolución. Están en camino las elecciones de 2026 para el Congreso. Y estamos viendo cómo el pueblo estadounidense está rechazando la violencia que emana de las intervenciones del ICE, que está fuera de control y violando los derechos civiles y humanos: están ejecutando ciudadanos estadounidenses.

Estamos viendo cómo ha virado la opinión pública, y ahora se están exigiendo controles y límites.

El pueblo ve que se hablaba del tráfico de drogas por parte de Venezuela, y que ahora nos está diciendo que van a administrar a Venezuela, sobre todo su petróleo. ¿Y perdonas a un narcotraficante como el expresidente de Honduras? Todas estas cosas están pasando frente a nosotros, lo estamos viendo y creo que hay una ventana para cambiar el sentimiento y exigir mayor respeto a la soberanía de estos países, porque en nada contribuye a la seguridad de los Estados Unidos.

México ha parado los envíos de petróleo a Cuba por las amenazas de Trump con aranceles e intervención en la frontera.

En ese sentido, también tiene que darse una concienciación en estos pueblos, por parte de los mismos mexicanos y cubanos para levantarse y exigir mayor respeto hacia México y Cuba.

Porque, ¿cuándo va a parar, cómo vamos a lograr que este presidente no se exceda en las acciones y a través de sus palabras? La única forma es levantando el pueblo latinoamericano su objeción y su voz en contra de lo que aquí está pasando.

No es un accidente que todas las encuestas que se están publicando ahora demuestran que el pueblo estadounidense está insatisfecho, no solamente por las acciones que ha tomado contra Venezuela y Cuba, pero también, y esto va a tener unas repercusiones políticas en las próximas elecciones.

Yo creo que en este momento habrá más republicanos pidiendo explicaciones, cuando antes tenían miedo. Ellos saben que tienen que hacerlo porque, si no, van a perderlo todo, incluyendo el Senado.

Sin el petróleo venezolano y sin el petróleo mexicano, Naciones Unidas ya ha alertado de los riesgos de un "colapso humanitario" en Cuba.

Esto es un castigo colectivo a los 11 millones de personas que viven en Cuba. Y espero que las organizaciones a nivel internacional, desde la ONU hasta la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea se manifiesten y rechacen este tipo de política de represalia contra Cuba.

Esto es el sueño de Marco Rubio, derrumbar el régimen castrista, como él lo llama. Pero, por otro lado, tenemos la historia: ellos han tratado de estrangular al pueblo cubano desde hace más de 60 años y no han podido.

Cuba en este momento dice que está dispuesta a negociar, desde los derechos humanos hasta el comercio. Pero en lugar de aprovechar esa oportunidad, Estados Unidos están tratando de matarlos de hambre hasta que se rindan.

Es importante, en este momento, que todas estas organizaciones que están construidas con base en la consecución de la paz y del respeto a los derechos humanos sean mucho más exigentes y estén dispuestos a denunciar este tipo de acciones por parte de Estados Unidos.

En este caso, la última justificación de la Administración Trump pasa por una orden ejecutiva que declara una “emergencia nacional” en respuesta a una supuesta “amenaza” de una isla de 11 millones de habitantes.

El sentimiento del público es sumamente importante aquí. No hay forma de parar a este presidente a menos que sienta las demandas saliendo del mismo Partido Republicano. Y por eso es importante que las denuncias no sean de un solo día, hay que hacerlo constantemente.

Y cuando este presidente habla del narcotráfico y la migración, son asuntos que no se pueden resolver dominando a nuestros vecinos, esto requiere alianzas y la única forma en que podemos regresar al respeto mutuo es que los republicanos se sientan amenazados, tanto en el Senado como en la Cámara.

La actuación de Bad Bunny ha sido muy representativa en el contexto en el que se vive ahora en EEUU. Pero también se ha llevado durísimas críticas de Donald Trump y del mundo MAGA ¿Por qué reaccionan así ante su mensaje?

Les duele tremendamente que un hombre puertorriqueño tenga el valor de pararse frente al mundo. Hay que entender el alcance de la figura de Bad Bunny, que en este momento es global.

Mira, en Puerto Rico en el año 2019 se destronó al gobernador, Ricardo Rosselló. La gente se tiró a la calle. ¿Y quién estaba al frente de ese movimiento? Benito, Bad Bunny; y Ricky Martin, entre otros artistas. Y el alcance, la profundidad, el respeto, que se ha desarrollado hacia la figura de Benito a nivel global es algo que les preocupa, y es una reacción que sobre todo está enmarcada en el racismo por parte de la base MAGA en torno a que un hombre tenga ese impacto a través del idioma español.

Es algo que definitivamente los enfurece.

Han calificado la actuación de “ejemplo de fronteras abiertas”, han pedido deportaciones...

Ese es el peligro de una educación en Estados Unidos que se centra en mirarse a ellos mismos y no incluir a todo lo demás. Esa ignorancia de creer que Estados Unidos y los estadounidenses son la gente de tez blanca y ojos verdes y azules.

Y no entender las contribuciones de los migrantes en este país.

Este país se fundó de esa ola de inmigrantes que constantemente han estado viniendo y que fueron acogidos a Estados Unidos, como decía Ronald Reagan. Él no se podía imaginar que Estados Unidos siguiera una trayectoria de líder global si cerráramos nuestras puertas a todas esas gentes que siempre han llegado en busca de un futuro mejor para ellos y sus familias. Y, en el proceso, quedan las contribuciones que han hecho en el aspecto cultural y económico.

Durante la presentación de su iniciativa, participaron víctimas de crímenes y torturas derivadas de la aplicación de la doctrina Monroe en Chile y Guatemala. ¿Es una teoría con consecuencias dolorosas palpables en personas con nombres y apellidos?

Es desgarrador. La gente tiene que entender el impacto. Esto no es una cuestión de teoría, esto ha sido sufrido, esto ha impactado a tantas familias, ya sean en Chile, Brasil, Colombia, Argentina, la República Dominicana, Guatemala. Esto se ha vivido, se ha sentido y por ello hay que utilizar cada herramienta, cada oportunidad para traer a discusión cómo Estados Unidos ha sido el actor de muchas de las condiciones en las que se encuentra América Latina, de la explotación de sus recursos humanos, y también de sus recursos naturales.

La gente se pregunta por qué tanta gente quiere migrar. Porque las condiciones que fueron creadas históricamente en esos países por la participación de las corporaciones norteamericanas han traído como resultado que muchas de esas familias tengan que abandonar a sus países y venir a Estados Unidos.