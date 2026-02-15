Día Internacional contra el Cáncer Infantil: ¿por qué se conmemora el 15 de febrero?

Cada 15 de febrero se conmemora el Día Internacional de lucha contra el Cáncer Infantil, una jornada destinada a concientizar sobre el impacto de esta enfermedad y a reforzar la importancia de la detección precoz y la atención médica oportuna. La efeméride fue impulsada en 2001 en Luxemburgo por la Childhood Cancer International, una red que nuclea organizaciones dedicadas a mejorar la calidad de vida de pacientes pediátricos.

El objetivo central es promover el respeto al derecho a la salud y a la vida de niñas, niños y adolescentes, además de advertir sobre las desigualdades en el acceso a diagnósticos y tratamientos que aún persisten entre países y regiones.

Qué es el cáncer infantil

El cáncer infantil engloba un conjunto de enfermedades caracterizadas por el crecimiento descontrolado de células anormales en el organismo. A diferencia de muchos tumores en adultos, sus causas suelen ser difíciles de determinar y no están asociadas, en la mayoría de los casos, a factores ambientales o hábitos de vida.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, las leucemias y los linfomas se encuentran entre los diagnósticos más frecuentes en la población pediátrica. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud identifica entre los tipos tratables con mayores probabilidades de recuperación a la leucemia linfoblástica aguda, el linfoma de Hodgkin, el retinoblastoma, el tumor de Wilms, el linfoma de Burkitt y los gliomas de bajo grado.

Los avances médicos de las últimas décadas permitieron mejorar de manera significativa las tasas de supervivencia, especialmente cuando la enfermedad se detecta a tiempo. Sin embargo, especialistas subrayan la necesidad de sostener la investigación científica y ampliar la cobertura sanitaria para reducir las brechas existentes.

Datos clave en la Argentina y el mundo

Según el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino, el cáncer es la principal causa de muerte por enfermedad en niñas y niños de entre 5 y 15 años en el país. Cada año se diagnostican alrededor de 1.400 casos y cerca del 70% logra curarse.

A escala global, se registran aproximadamente 280.000 nuevos diagnósticos anuales en personas de entre 0 y 19 años. En América Latina se detectan unos 29.000 casos por año y cerca de 10.000 pacientes no sobreviven. Mientras que en países de ingresos altos más del 80% de los niños se recupera, en contextos con menos recursos las tasas pueden descender hasta el 20%.

El significado del lazo dorado

El lazo dorado se consolidó como símbolo internacional de la lucha contra el cáncer infantil. Representa la fortaleza de quienes atraviesan la enfermedad y el acompañamiento de sus entornos familiares y sociales. Organizaciones, hospitales y campañas públicas lo utilizan para expresar apoyo y reforzar la necesidad de políticas que garanticen atención integral.