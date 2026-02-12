Elogios, encubrimientos y mentiras en otro ataque en el que un agente del ICE disparó cinco veces contra una mujer

Cinco disparos. Heridas de bala. Elogios al tirador. Y criminalización de la víctima. El mismo patrón aplicado en enero en Minneapolis por la Administración Trump para justificar los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti fue el que se aplicó el 4 de octubre pasado durante la represión migratoria en Chicago.

Así, el ahora defenestrado comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, aplaudió al agente federal que disparó a una mujer en Chicago, según las pruebas difundidas este miércoles por los abogados de la víctima, que acusaron al Gobierno de Trump de negligencia en la investigación y de difundir mentiras sobre el tiroteo.

Marimar Martínez, profesora auxiliar y ciudadana estadounidense, recibió cinco disparos de un agente de la Patrulla Fronteriza en octubre mientras se encontraba en su coche.

Fue acusada de un delito grave después de que funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, dirigido por Kristi Noem, la acusaran de intentar embestir a agentes con su vehículo.

Sin embargo, el caso fue desestimado tras la aparición de videos que mostraban exactamente lo contrario: a un agente conduciendo su vehículo contra el de Martínez.

Sus abogados presionaron para que se hicieran públicas las pruebas del caso penal, ahora disuelto, argumentando que estaban especialmente justificados después de que un agente federal asesinara a Renee Good en Minneapolis.

Los abogados de Martínez han presentado una queja amparándose en una ley que permite a las personas demandar a las agencias federales, informa AP. Y señalaron cómo el DHS mintió sobre Martínez después del tiroteo, etiquetándola como “terrorista doméstica” y acusándola de tener antecedentes por “divulgar información personal a agentes federales”.

La auxiliar de la escuela Montessori no tiene antecedentes penales y la fiscalía no ha presentado pruebas en ninguna de las dos denuncias. “No podemos confiar en las palabras de nuestros funcionarios federales”, declaró el abogado Christopher Parente en una conferencia de prensa donde su oficina divulgó las pruebas, que incluían un diagrama de la escena dibujado a mano por un agente para alegar cómo Martínez acorraló a los agentes federales con vehículos que, según Parente, “no existen”.

En un comunicado emitido el miércoles, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) afirmó que los incidentes de uso de la fuerza “se están investigando a fondo” y que el agente involucrado, Charles Exum, fue dado de baja administrativa.

Semanas antes del tiroteo de Martínez, otros agentes federales dispararon asesinaron a un padre de familia de un suburbio de Chicago en una parada de tráfico.

El gobierno intentó frenar sin éxito la divulgación de los documentos, entre los que se encontraba un correo electrónico de Bovino. “¡A la luz de tu excelente servicio en Chicago, aún te queda mucho por hacer!”, escribió el jefe del operativo a Exum el 4 de octubre.

En un chat de agentes, otros compañeros felicitaron a Exum, llamándolo “leyenda” y ofreciéndole comprarle cerveza. En documentos publicados, los mensajes de texto de Exum parecían mostrarlo presumiendo ante sus colegas sobre sus habilidades de tiro. “Disparé 5 balas y tiene 7 agujeros. Anoten eso en sus libros, muchachos”, decía el mensaje.

Los documentos se han hecho públicos ahora porque la jueza federal de distrito Georgia Alexakis levantó una orden de protección la semana pasada.

Los fiscales federales argumentaron que los documentos podrían dañar la reputación de Exum. Pero Alexakis dijo que el gobierno ha mostrado “cero preocupación” por arruinar la reputación de Martínez.

El día que Martínez recibió los disparos, ella había seguido el vehículo de los agentes y tocó la bocina para advertir a los demás de la presencia de agentes de inmigración. Las imágenes de la cámara corporal mostraron a los agentes con armas desenfundadas y saliendo corriendo del vehículo.

“Es hora de ser agresivos”, dijo un agente.

Martínez, quien se sentó cerca de sus abogados, guardó silencio durante la conferencia de prensa. Fue hospitalizada antes de ser puesta bajo custodia del FBI, que aún tiene su coche. Martínez tiene una licencia para portar armas ocultas y llevaba una pistola en su bolso.