La CGT sale a la calle contra la reforma laboral y suma al peronismo, la izquierda y organizaciones sociales

En una jornada que promete ser clave en el pulso entre el movimiento sindical y el Gobierno, la CGT, junto con las dos CTA, partidos de izquierda y movimientos piqueteros, encabezan desde la tarde de hoy una masiva movilización frente al Congreso de la Nación para rechazar el proyecto de reforma laboral que se trata en el Senado. La protesta se enmarca en el inicio del debate legislativo de una iniciativa que el oficialismo de Javier Milei busca convertir en ley y que los sindicatos consideran un retroceso para los derechos de los trabajadores.

El Congreso permanece rodeado de vallas y el Ministerio de Seguridad activó el protocolo antipiquetes, aunque acotado a las inmediaciones del Palacio Legislativo: va a permitir que la central obrera lleve adelante su acto.

El eje sindical y las consignas de la protesta

La movilización fue convocada para las 14.30 en la Plaza de los Dos Congresos, aunque la CGT instruyó a sus gremios a que adelanten la presencia desde el mediodía para consolidar columnas hacia el epicentro de la protesta. En el caso de los sindicatos de transporte, se anunció un cese de tareas desde las 13 —sin paralización total— para facilitar la llegada de afiliados a la marcha.

Las centrales sindicales denuncian que el proyecto de reforma laboral −que contempla cambios en indemnizaciones, jornadas laborales y negociaciones colectivas− ataca los derechos conquistados históricamente por los trabajadores y debilita el poder de los gremios. Aunque esquivó el llamado a un paro general, en su convocatoria la CGT sostuvo que “no es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores” y que se moviliza porque “el trabajo no se negocia, las jubilaciones se defienden y los derechos se conquistan y se defienden en la calle”.

Sectores más duros como la Federación Aceitera, la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) y gremios como UOM, Camioneros y Bancarios, también anunciaron su participación, con paros y medidas de fuerza propias en rechazo al proyecto. “Vamos a prender fuego el país”, expresó ayer el jefe de los aceiteros, Daniel Yofra.

Columnas y agrupaciones

El acto de la CGT será sobre la calle Yrigoyen, pero la marcha no es homogénea: también La Cámpora, de Máximo Kirchner, y el Movimiento Derecho al Futuro, de Axel Kicillof, darán el presente, pero en ubicaciones distintas.

A su vez distintas organizaciones tienen puntos de concentración y recorridos previstos:

Movimientos de jubilados, Polo Obrero, Territorios en Lucha y Unidad Piquetera se ubicarán frente al Anexo de la Cámara de Diputados, en Avenida Rivadavia entre Callao y Combate de los Pozos.

Agrupaciones de izquierda como MST y PST permanecerán en la zona de Callao y Entre Ríos.

Las CTA y ATE marcharán desde la intersección de Avenida Rivadavia y Montevideo hacia la Plaza de los Dos Congresos.

La UTEP y los gremios vinculados a la CGT partirán desde Hipólito Yrigoyen y Solís, con otras columnas sindicales confluyendo desde sus sedes hacia el Congreso.

El despliegue de columnas desde distintos puntos del centro porteño refleja la amplitud de actores sociales y políticos convocados: desde el peronismo y espacios sindicales tradicionales hasta agrupaciones de izquierda y movimientos sociales urbanos.

Cortes de calles y afectaciones viales

La magnitud de la movilización impacta la circulación en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Según los cortes y restricciones previstos, se verán afectadas las siguientes arterias y zonas:

Avenidas principales: Entre Ríos, Callao, Rivadavia, 9 de Julio y de Mayo, junto con Diagonal Norte y Diagonal Sur.

Calles transversales: Hipólito Yrigoyen, Uruguay, San José, Paraná, Sáenz Peña, Montevideo, Virrey Cisneros, Rodríguez Peña, Solís, Riobamba y Combate de los Pozos.

