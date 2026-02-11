Personal enciende su red 5G exclusiva en el estadio Mâs Monumental de River Plate

Personal anuncia una alianza estratégica con el Club Atlético River Plate para ofrecer conectividad móvil 5G en todo el predio de la institución dentro de su estadio Mâs Monumental. Con esta implementación, el estadio se convierte en el primero del país en contar con cobertura 5G en el 100% de sus instalaciones, marcando un hito en la conectividad y la innovación aplicada al entretenimiento.

Con el despliegue de la red 5G de Personal, la empresa ofrece una mayor cobertura y capacidad para acompañar a los simpatizantes que se encuentren en el estadio y que puedan vivir una experiencia digital única compartiendo los acontecimientos que allí se desarrollen, con una conexión ultrarrápida, menor latencia y una capacidad superior para miles de dispositivos conectados simultáneamente.

Esta experiencia de conectividad 360 no está limitada solamente a los encuentros deportivos o a los conciertos que se organicen, sino que también estará disponible en las instalaciones integradas del estadio (restaurante Banda, microestadio, canchas de voley, etc).

Para que todos los simpatizantes y quienes visiten el club puedan disfrutar la experiencia 5G de Personal, se instalaron más de 140 antenas distribuidas en las tribunas y áreas internas del predio. Además, se desplegaron más de 4 km de fibra óptica para interconectar todos los puntos, complementados con dos anillos independientes que garantizan la seguridad y redundancia de la red.

La experiencia en la cancha ya no es solo lo que pasa dentro del campo de juego, también lo que sucede en la pantalla del celular. Durante los eventos deportivos, el público vive el partido de manera cada vez más interactiva y conectada. Mientras están en la tribuna viendo el partido en vivo, el celular se convierte en una segunda pantalla. A través de la plataforma Flow se puede retroceder y volver a ver una jugada polémica o un gol desde el teléfono, en el mismo momento en que ocurre en la cancha.

Además, para los eventos que se desarrollan allí el público está conectado todo el tiempo: sacando fotos, grabando videos, subiendo historias, etc, compartiendo la emoción en redes sociales en tiempo real. El estadio “Mâs Monumental” ya no es un espacio desconectado, sino un punto de encuentro físico y digital donde el contenido se vive y se comparte al instante.

Personal fue el primer operador en encender la red 5G en la Argentina, en modalidad trial en 2021 y con una gran apuesta al despliegue y la innovación de redes.