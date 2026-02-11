Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia: ¿por qué se celebra el 11 de febrero?

El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia se celebra cada 11 de febrero, una iniciativa impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para destacar la participación femenina en la investigación científica y alentar el acceso igualitario al conocimiento. La fecha pone el foco en las desigualdades persistentes que limitan la presencia de mujeres en áreas clave como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

A pesar de los avances logrados en las últimas décadas, las mujeres continúan subrepresentadas en carreras científicas y tecnológicas, especialmente en los niveles más altos de investigación y toma de decisiones. Factores culturales, estereotipos de género y barreras estructurales siguen influyendo en la elección de estudios y trayectorias profesionales desde edades tempranas.

La conmemoración del 11 de febrero busca generar conciencia sobre la importancia de estimular vocaciones científicas en niñas y adolescentes, garantizar entornos educativos inclusivos y promover políticas que acompañen el desarrollo profesional de las mujeres en el ámbito académico y científico.

El rol de las mujeres en la ciencia es clave para abordar los grandes desafíos globales, desde la salud y el cambio climático hasta la innovación tecnológica. La diversidad en los equipos de investigación enriquece las miradas y contribuye a producir conocimiento más equitativo y representativo.

Más que una efeméride, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia es un llamado a fortalecer el acceso al conocimiento sin distinciones de género. Impulsar la igualdad en la ciencia es también apostar por un futuro más justo, inclusivo y sostenible.

NB