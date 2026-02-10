Casanello ordenó pericias para determinar si hubo un ataque coordinado en redes contra Villarruel

El juez federal Sebastián Casanello avanzó en una causa que busca establecer si existió un ataque coordinado en redes sociales contra la vicepresidenta Victoria Villarruel. En ese marco, ordenó a la División de Ciberpatrullaje de la Policía Federal Argentina la realización de pericias para analizar mensajes, cuentas y patrones de publicación en distintas plataformas digitales.

La investigación se centra en determinar si los mensajes dirigidos contra Villarruel respondieron a una acción sistemática y organizada o si se trató de expresiones individuales y aisladas.

La causa se inició a partir de denuncias presentadas por la propia vicepresidenta, quien sostuvo que fue blanco de un hostigamiento persistente en redes sociales. En su planteo judicial, Villarruel afirmó que los ataques excedieron la crítica política habitual y que existieron conductas que podrían encuadrarse en figuras penales vinculadas a la intimidación o la incitación. En su presentación, de agosto pasado, apuntó contra las cuentas oficialistas “rebelión”, “amenazas” e “intimidación pública”. Uno de los denunciados es Javier Negre, director del medio La Derecha Diario, y también incluyó al biógrafo del Presidente, Nicolás Márquez, y a la diputada Lilia Lemoine.

La denuncia de la vicepresidenta también abarcaba los delitos de “asociación ilícita” y “atentados contra el orden público”.

Con la intervención de Ciberpatrullaje, Casanello busca ahora aportar elementos técnicos que permitan delimitar responsabilidades y establecer si hubo una estructura detrás de los mensajes difundidos y conocer las direcciónes de IP de las cuentas. También busca determinara si hay un patrón que configure “violencia contra las mujeres en la vida política”.

La decisión judicial se produce en un contexto de fuerte tensión política entre Villarruel y el oficialismo, y con el diálogo totalmente cortada entre el Presidente y su vice.