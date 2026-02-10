“Cuba no representa ninguna amenaza para Estados Unidos. Someter a una población por hambre no es diplomacia; es una forma de terrorismo”, afirma el manifiesto presentado este lunes. La iniciativa Let Cuba Live! lanzada este lunes denuncia que el objetivo del decreto firmado por Donald Trump que decreta una “emergencia nacional” por la “amenaza” de Cuba a Estados Unidos persigue “la hambruna masiva y el sufrimiento humano en Cuba”.

La campaña está impulsada por artistas como Susan Sarandon, Mark Ruffalo, Kal Penn, Alice Walker, junto con cargos institucionales demócratas progresistas de Nueva York y un grupo de organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Manolo de los Santos, participante de The People's Forum, una de las organizaciones promotoras de la iniciativa, explica a elDiario.es: “Al igual que hemos logrado en Nueva York que cargos electos de la ciudad y artistas conectados con ella se hayan unido a la carta. carta, estamos ahora en contacto con organizaciones hermanas en todo el resto del país para hacer lo mismo en sus estados y en sus ciudades. Y no solamente eso, también van salir a la calle para hacer una recogida popular de firmas y hablando con la gente común, que tampoco entiende por qué tenemos una actitud tan agresiva contra Cuba”.

“De ahí nace todo”, reflexiona De los Santos: “Más allá de que muchas personas pueden tener diferencias y críticas hacia Cuba, EE.UU. no tiene ninguna autoridad política, legal o moral para hacer una declaración de guerra contra Cuba, no permitir que entre combustible y poner en riesgo la vida de millones de personas para crear un escenario parecido a lo que sucedió en Gaza, con hambruna incluso”.

De los Santos prosigue: “Estamos viendo claramente la posibilidad precisamente por la experiencia de lo que sucedió en Venezuela, y la amenaza de una intervención militar contra Cuba. Entonces pone todo esto en un escenario de urgencia para nosotros. Hay elementos de la campaña que van a incluir el envío de ayuda humanitaria a Cuba, quizá varios de estos artistas y figuras puedan viajar a Cuba, pero obviamente por la logística y el momento está complidado. Pero, sobre todo, estamos construyendo un proceso hacia una gran movilización en todo el país contra este ataque contra Cuba”.

En el manifiesto difundido este lunes, los firmantes afirman que “Donald Trump está intentando provocar una hambruna en Cuba”, en tanto que la orden ejecutiva impide a Cuba importar petróleo o cualquier fuente de energía: “Se trata de una maniobra cínica y burda para desviar la atención pública de los problemas internos que están generando un descontento popular generalizado y, como hemos visto con Venezuela, un preludio de un ataque militar ilegal”.

“Nosotros, junto con millones de personas en Estados Unidos y en todo el mundo, rechazamos este acto inhumano contra el pueblo cubano. Esta no es una política de seguridad nacional; es un acto deliberado de guerra económica destinado a asfixiar a toda una población”, afirma el texto.

El manifiesto reconoce que “Trump ha revertido el camino iniciado por la administración Obama” en la recomposición de las relaciones diplomáticas de ambos países: “Su orden ejecutiva del 29 de enero califica a Cuba como una 'amenaza inusual y extraordinaria' para Estados Unidos. Esto es obviamente falso, pero proporciona un pretexto para imponer severas sanciones económicas a cualquier país que intente suministrar petróleo o comerciar con Cuba”.

“Las consecuencias de la nueva Orden Ejecutiva se medirán en sufrimiento humano”, señala: “Las familias se quedarán sin electricidad para iluminación, refrigeración y cocina; los hospitales se enfrentarán a decisiones imposibles, con el riesgo de cerrar salas y suspender tratamientos vitales; la distribución de alimentos y medicinas se paralizará; los más vulnerables —niños, ancianos y enfermos— serán quienes sufran las peores consecuencias de esta crueldad”.

Para los firmantes, esta política del presidente de EE.UU. es “inconcebible”, porque “profundiza una crisis humanitaria creada por nosotros mismos. Cuba no representa ninguna amenaza para Estados Unidos. Someter a una población por hambre no es diplomacia; es una forma de terrorismo”.

Así, el manifiesto concluye: “Hacemos un llamamiento a todas las personas de conciencia para que rechacen esta crueldad y exijan el fin inmediato del bloqueo. Durante más de 30 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha votado anualmente, por abrumadora mayoría, para condenar el embargo estadounidense contra Cuba. Trump debe llevar a cabo su política exterior respetando la voluntad del pueblo estadounidense y de conformidad con el derecho internacional. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, deseamos tener relaciones normales con Cuba, tratar a Cuba con igualdad y respeto y, lo que es más importante, ver a Cuba y al pueblo cubano como nuestros vecinos y no como nuestros enemigos. Dejen vivir a Cuba. Cuba no es una amenaza”.