Servicio Satelital incorpora a Gustavo Lucardi como socio

Servicio Satelital anunció la incorporación del empresario y ejecutivo internacional Gustavo Lucardi como nuevo socio estratégico, tras la adquisición de una participación significativa en la compañía.

Lucardi ha concretado la compra de una participación relevante en la firma nacional de telecomunicaciones, consolidando así su apuesta por el sector de conectividad avanzada y por el crecimiento tecnológico en América Latina.

La incorporación permitirá acelerar el crecimiento regional, integrar nuevas tecnologías y alianzas internacionales, y ampliar la capacidad operativa de Servicio Satelital para atender industrias críticas y zonas con baja conectividad. Desde su rol como socio estratégico, Lucardi colaborará activamente en el desarrollo de negocios y en la expansión regional de la compañía.

Estamos muy orgullosos de anunciar la incorporación de Lucardi como socio estratégico. Su trayectoria internacional, su conocimiento del sector tecnológico y su visión empresarial fortalecen significativamente nuestro plan de crecimiento y consolidan el posicionamiento de Servicio Satelital como uno de los actores más relevantes de la región en soluciones de comunicaciones avanzadas“, expresó Eduardo Lema, Presidente de Servicio Satelital S.A.

“Es un honor incorporarme a una compañía con la trayectoria, la solidez y el liderazgo de Servicio Satelital, e invertir nuevamente en Argentina. Estoy entusiasmado por aportar mi experiencia y acompañar la expansión de la empresa en los próximos años”, afirmó Gustavo Lucardi.

Gustavo Lucardi es Chief Operating Officer (COO) de Trusted Translations, Inc., donde durante más de dos décadas ha liderado todas las áreas clave de la organización: operaciones, administración, ventas, marketing, desarrollo estratégico y expansión global.

Previamente, fue miembro del equipo fundador que lanzó la primera edición online del diario Clarín, el mayor medio de habla hispana. Posteriormente integró el equipo ejecutivo que llevó a la compañía de Internet El Sitio a su Oferta Pública Inicial (IPO) en el Nasdaq.

Luego, Lucardi continuó su trayectoria en Netizen, y más tarde se desempeñó como VP of Mergers & Acquisitions durante la expansión latinoamericana de SkyOnline, liderando procesos de integración, adquisiciones y crecimiento regional.

Es exalumno de Harvard Business School y conferencista habitual en foros internacionales como W3C, GALA, TAUS, ELIA y Localization World.