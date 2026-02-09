Agreden al árbitro alemán que pidió casamiento a su novio en un partido de la Bundesliga

El árbitro alemán Pascal Kaiser, que propuso casamiento a su novio ante más de 40.000 personas en el partido de la Bundesliga entre el Colonia y el Wolfsburgo, fue agredido físicamente este fin de semana en su domicilio. Así lo adelantó el diario francés de información deportiva L'Équipe.

Kaiser, el árbitro amateur de origen alemán, se arrodilló hace poco más de una semana en el RheinEnergieStadion, en la ciudad de Colonia, para pedir matrimonio a su pareja, Moritz. El joven sacó del bolsillo una caja blanca mientras en la otra mano tenía el micrófono con el que se dirigió a su pareja: “¿Querés casarte conmigo?”.

Ante la declaración, en el estadio se podía percibir la sorpresa de los aficionados, y el video comenzó a compartirse a través de las redes sociales. El joven árbitro había dado a conocer su homosexualidad hace tres años.

Este pasado viernes, una semana después de la propuesta, Kaiser recibió amenazas explícitas en las que se indicaba la dirección de su vivienda. Al día siguiente, en la noche del sábado al domingo, el árbitro fue agredido en su propio domicilio, a pesar, según declara, de que la policía le indicó que no había “riesgo inmediato”.

Apenas 20 minutos después de haberse puesto en contacto con la policía por esas amenazas, Kaiser fue agredido físicamente en su propio jardín. Al salir a fumar fue interceptado por tres hombres que lo agredieron violentamente, cuenta el joven. El árbitro envió una imagen a L'Équipe en la que se puede ver un hematoma en el ojo derecho, fruto de la agresión en su propio domicilio. Kaiser considera que esa agresión es resultado de haber pedido casamiento a su novio en medio de la cancha.

La homosexualidad, un tabú aún en el fútbol

La homosexualidad en el mundo del fútbol aún sigue siendo un obstáculo para muchos jugadores, que deciden ocultar su orientación sexual en un deporte, hasta ahora, especialmente masculinizado.

El último informe elaborado por la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI recoge que la discriminación hacia deportistas, especialmente mujeres y personas del colectivo LGTBI, es aún un desafío, ya que los prejuicios y la discriminación siguen presentes en el deporte de élite, a pesar de los avances en la visibilidad hacia la diversidad.