¿Dónde está Maduro?

  • Nicolás Maduro cumplió un mes preso en Estados Unidos.

Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecen ante la Justicia Federal en Nueva York para la lectura formal de cargos
Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecen ante la Justicia Federal en Nueva York para la lectura formal de cargos

Desde su captura por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, Nicolás Maduro permanece recluido en una prisión de Nueva York.

Se desconocen las condiciones de su confinamiento, pero se sabe que está recluido en una cárcel que algunos expertos describieron como “el infierno en la tierra”. Se trata de la MDC de Brooklyn, Nueva York, una de las prisiones más problemáticas del país.

Maduro enfrenta cargos por narcoterrorismo y posesión de armas. El 26 de marzo, junto a su esposa, comparecerán antes la justicia.

