La cómplice de Epstein chantajea al Congreso: solo hablará si Trump le concede inmunidad y se ofrece a exculparlo a él y a Clinton

Ni una palabra. A la espera de alguna medida de gracia por parte del presidente de EE.UU. Eso sí, su abogado, David Oscar Markus, deslizó que, a cambio, podría testificar a favor de la inocencia del presidente de EE.UU., Donald Trump, y el ex presidente Bill Clinton.

En efecto, Ghislaine Maxwell invocó su derecho constitucional a guardar silencio este lunes ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que está investigando el caso Epstein.

Su abogado, por su parte, presentó una declaración ante el comité para explicar los motivos: “Siguiendo mi consejo, Ghislaine Maxwell invocará su derecho a guardar silencio, amparándose en la Quinta Enmienda, y se negará a responder preguntas hoy, a pesar de que le gustaría mucho hacerlo”.

Según la declaración, “debe guardar silencio porque la señora Maxwell tiene una petición de hábeas corpus pendiente que demuestra que su condena se basa en un juicio fundamentalmente injusto. Por ejemplo, los miembros del jurado mintieron durante la selección del jurado para obtener un puesto, y el gobierno prometió inmunidad y luego incumplió esa promesa. Documentos recientemente revelados demuestran estos hechos de manera concluyente”.

“Si este Comité y el público estadounidense realmente desean escuchar la verdad sin filtros sobre lo sucedido, existe una vía directa”, afirmó el abogado de la cómplice del depredador sexual: “La señora Maxwell está dispuesta a hablar con total franqueza y honestidad si el presidente Trump le concede el indulto. Solo ella puede proporcionar la versión completa de los hechos. Puede que a algunos no les guste lo que escuchen, pero la verdad es importante. Por ejemplo, tanto el presidente Trump como el presidente Clinton son inocentes de cualquier delito. Solo la Sra. Maxwell puede explicar por qué, y el público tiene derecho a esa explicación”.

El demócrata Robert Garcia, miembro del Comité de Supervisión, declaró: “Después de meses de ignorar nuestra citación, Ghislaine Maxwell finalmente compareció ante el comité de supervisión y guardó silencio. No respondió a ninguna pregunta ni proporcionó información sobre los hombres que violaron y traficaron con mujeres y niñas. ¿A quién está protegiendo? Necesitamos saber por qué la administración Trump le brindó un trato especial en una prisión de baja seguridad. Vamos a poner fin a este encubrimiento de la Casa Blanca”.

Ro Khanna, representante demócrata de California que copatrocinó la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein (EFTA) junto con Thomas Massie, republicano de Kentucky, señaló que el silencio de Maxwell contradice su teórica disposición a proporcionar información este verano, cuando se reunió con Todd Blanche, fiscal general adjunto de Donald Trump, durante dos días. “Esta postura parece incoherente con la conducta previa de la señora Maxwell, ya que no se acogió a la Quinta Enmienda cuando se reunió con el fiscal general adjunto Todd Blanche para tratar temas similares”, declaró Khanna.