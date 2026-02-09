El transporte concretará el miércoles un cese de tareas para asistir a la marcha contra la reforma laboral de Milei

Los gremios de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) anunciaron este lunes un cese de tareas para el miércoles desde las 13, aunque sin un paro total, para que sus trabajadores participen de la marcha al Congreso contra la reforma laboral del Gobierno.

La medida incluye a sindicatos como Camioneros, Aeronáuticos y Portuarios, pero no a los choferes de colectivos de la UTA, gremio que no forma parte de la CATT, aunque la organización que conduce Roberto Fernández afronta un conflicto salarial en el interior y podría frenar ese día la circulación de unidades fuera del AMBA si el martes no les depositan los sueldos adeudados.

La CATT realizó una conferencia de prensa donde convocó a movilizarse a todas sus organizaciones gremiales el próximo miércoles a la Plaza del Congreso, en el marco de la jornada de protestas contra la reforma laboral que definió la CGT para el día en que se inicia de su debate legislativo en el Senado.

Con el objetivo de garantizar la participación de los trabajadores en la movilización, desde la CATT adelantaron que realizarán un cese de actividades a partir de las 13 en el sector aéreo, marítimo, portuario y en los subterráneos, se detalló en un comunicado.

La entidad advirtió que este proyecto del oficialismo “constituye una reforma regresiva”, ya que “avanza peligrosamente sobre derechos conquistados por los trabajadores a lo largo de décadas de lucha”.

En este sentido, señalaron que se trata de una iniciativa que busca “precarizar las condiciones de trabajo, flexibilizar jornadas, debilitar la estabilidad laboral y erosionar el sistema de protección social, en beneficio exclusivo de los sectores concentrados de la economía”.

En la misma línea, Juan Carlos Schmid, secretario general de la CATT, reiteró el rechazo a la reforma por “atacar los derechos constitucionales”, “violentar muchos de los acuerdos internacionales dispuestos por la Organización Internacional del Trabajo” y porque “favorece decididamente al sector empresarial”.

Por su parte, Juan Pablo Brey, secretario gremial de la CATT, expresó que “el miércoles hay que dejar todo porque no tenemos muchas oportunidades más, movilizar todo y afectar los servicios que sean necesarios para hacer ruido desde esta confederación”.

Con información de la agencia NA