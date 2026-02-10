Pueblos que celebran, tradiciones que perduran y carnavales que invitan a viajar por la Provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, cada pueblo aporta su identidad a una fiesta popular que combina oficio artesanal, música y comunidad y se transforma en una invitación irresistible a viajar. El carnaval no comienza cuando se encienden las luces del corso ni cuando suena el primer tambor: empieza mucho antes, en talleres improvisados, clubes de barrio y casas de familia, donde las mesas se llenan de telas, lentejuelas y bocetos. Allí, manos pacientes cosen trajes, moldean máscaras y dan forma a carrozas que, durante unas pocas noches de verano, se vuelven protagonistas absolutas.

Para quienes visitan estos destinos, asomarse a ese detrás de escena es descubrir la trama invisible que le da sentido a la fiesta. Nacida de antiguos rituales ligados a la renovación de la vida, esta celebración atravesó continentes y siglos sin perder su espíritu colectivo.

En la Argentina, esa herencia se fusionó con raíces afro y criollas y dio lugar a una identidad carnavalera profundamente popular, donde la calle se convierte en escenario y el festejo, en experiencia compartida. Detrás del brillo y la música, el carnaval es también trabajo artesanal y construcción comunitaria. En muchos pueblos bonaerenses, costureras, artesanos, escultores y diseñadores populares se reúnen durante todo el año para dar forma a una fiesta que se aprende, se hereda y se renueva. Para quienes viajan, conocer ese proceso suma valor: no solo se asiste a un desfile, sino que se entra en contacto con una historia viva.

Carnavales que se viven y se viajan, Roque Pérez

En Roque Pérez, el carnaval se vive lejos del cemento y cerca de las raíces. Entre calles tranquilas, plazas arboladas y el pulso de una comunidad que se reconoce en sus tradiciones, la fiesta recupera su esencia más auténtica. El Carnaval Rural transforma al pueblo en un punto de encuentro donde la música, el color y la participación colectiva se mezclan con el paisaje bonaerense, dando forma a una celebración simple y profunda, que invita a viajar, quedarse y compartir. No se trata solo de un desfile: es una experiencia que conecta identidad, memoria y alegría popular, y que reafirma al carnaval como una de las expresiones culturales más vivas del interior de la provincia.

En Roque Pérez, el carnaval conserva un espíritu cercano y participativo. Las comparsas nacen en los barrios y la celebración se vive como un gran encuentro comunitario, al que el visitante se integra con naturalidad.

“Los carnavales forman parte del patrimonio cultural y social de nuestra comunidad. Se sostienen gracias al compromiso de vecinos, instituciones y artistas locales, y llegan también a los parajes del partido para que todos puedan participar”, destaca Candela Barreneche, Directora de Turismo.

Ese trabajo conjunto no solo garantiza continuidad, sino que cumple una función social clave: lo recaudado se destina al fortalecimiento de las instituciones participantes.

En Roque Pérez, el carnaval vuelve a ser una excusa para encontrarse, celebrar en comunidad y disfrutar de noches llenas de música y tradición.

Se celebra el 14, 15, 16 y 17 de febrero, a partir de las 21 horas, en la Plaza Mitre, con música, carrozas, murgas, sorteos y un patio de artesanías, en un clima cercano y participativo que refleja la identidad y el espíritu festivo del pueblo.

Carnaval Artesanal, Lincoln

Lincoln propone una experiencia singular. Sus tradicionales carrozas y gigantes cabezudos, fruto de un trabajo artesanal reconocido en todo el país, convierten al carnaval en un espectáculo a cielo abierto que sorprende año tras año y motiva a viajar especialmente para vivirlo.

Con una historia que se remonta a fines del siglo XIX, el carnaval linqueño consolidó su identidad en 1928 con la incorporación de la técnica de la cartapesta. Declarado Capital Nacional del Carnaval Artesanal, combina creatividad, oficio y participación comunitaria en un desfile que suma carrozas monumentales, comparsas, batucadas y propuestas escénicas para todas las edades.

“El Carnaval de Lincoln es una experiencia completa: arte, color, tradición y comunidad. Cada noche la avenida Massey se transforma en un gran corsódromo al aire libre”, afirma Salvador Serenal, intendente municipal.

La propuesta se completa con patios gastronómicos, ferias de artesanos, peñas y espectáculos musicales que convierten cada jornada en una verdadera celebración nocturna.

El Carnaval Artesanal de Lincoln 2026, con entrada gratuita, se celebra del viernes 6 al domingo 8 y del sábado 14 al lunes 16 de febrero, desde las 21 horas, sobre la avenida Massey y avenida 25 de Mayo. Con más de cien años de historia, la fiesta reúne desfiles de carrozas gigantes y muñecos realizados en cartapesta, comparsas, atracciones mecánicas y espectáculos musicales en vivo que recorren distintos géneros, además de cantinas y puestos gastronómicos, consolidándose como una de las celebraciones más emblemáticas del verano bonaerense.

Carnaval del Arte y la Alegría, Guaminí

Con 107 ediciones, el Carnaval del Arte y la Alegría de Guaminí es una de las fiestas más antiguas de la provincia y un símbolo de continuidad y pertenencia. Durante seis noches, el corsódromo de la avenida Gregorio García Pereyra se llena de color con carrozas, carros de ingenio, comparsas y murgas que convocan a toda la comunidad.

“Es una fiesta que disfruta toda la familia. Todos, de algún modo, forman parte del carnaval, ya sea desfilando o colaborando en la organización”, explica Mercedes Patricia Benítez, guía de turismo.

La celebración se construye de manera colectiva a través de un Consejo de Carnaval integrado por el Estado, artesanos, instituciones, comercios y clubes, reforzando una identidad local que se abre al visitante.

El Carnaval del Arte y la Alegría de Guaminí se celebra el sábado 14 y domingo 15 de febrero, desde las 20 horas, en el corsódromo de la avenida Gregorio García Pereyra. La propuesta incluye Fiesta de la Espuma, desfile de carrozas, carros de ingenio y carros dicharacheros, además de comparsas y murgas que llenan de ritmo las noches de verano. La entrada es válida para todas las jornadas y permite participar de importantes sorteos, mientras que el acceso es gratuito para menores de 12 años, personas con discapacidad con acompañante y vecinos de Guaminí, consolidando una fiesta pensada para disfrutar en familia.

Carnaval de la Región, Ensenada

Ensenada suma al color del carnaval su identidad ribereña. Los corsos sobre la avenida Horacio Cestino combinan paisaje, música y tradición, y se convierten en una propuesta ideal para una escapada de verano.

El Carnaval de la Región, con entrada libre y gratuita, impulsó el crecimiento de las comparsas barriales y se consolidó como un movimiento cultural y social que integra a todas las generaciones.

“Trabajamos todo el año y ver los trajes montados en la avenida es emocionante: ahí se ve el esfuerzo y el trabajo colectivo”, cuenta Aldo Soares, integrante de una escuela de samba local.

En Ensenada, el carnaval se vive a cielo abierto, con ritmo, color y una fuerte impronta barrial que invita a compartir las noches de verano junto al río. El 14º Carnaval de la Región, con entrada gratuita, se celebra el domingo 15 y lunes 16 de febrero, desde las 20 horas, sobre la avenida Horacio Cestino, desde La Merced hasta la avenida Bossinga. La propuesta incluye comparsas, murgas y cuerdas de candombe, con desfile de pasistas que llenan de música y movimiento uno de los principales corredores urbanos de la ciudad, consolidando una fiesta popular que convoca a vecinos y visitantes en un clima festivo y familiar.

“El carnaval es un desafío creativo e identidad. Queremos transmitir con colores y movimiento todo lo que sentimos como comunidad”, agrega Leonardo Carlos Catini, carrocero y miembro de la comisión.

Carnaval de 25 de Mayo

El Carnaval de 25 de Mayo se vive desde el escenario y se multiplica en la calle. La música, el canto y el baile marcan el pulso de una fiesta que convoca a miles de personas y convierte cada noche de corso en un encuentro cargado de energía, emoción y celebración colectiva.

Durante el verano, la ciudad se transforma en un gran punto de reunión donde comparsas, artistas y público comparten una experiencia que va mucho más allá del desfile. El carnaval es aquí una expresión cultural profunda y el principal atractivo turístico del año.

“Lo vivimos con mucha intensidad. Subirse a la pasarela, cantar, animar y compartir con el público es muy emocionante. El carnaval nos llena de energía para todo el año”, cuenta Viviana Luna, presidenta de la comparsa Mirú Mirá.

Además de su potencia artística, el carnaval tiene un impacto directo en la vida del municipio. “Es la fiesta turística más importante de 25 de Mayo. Recibimos cerca de seis mil personas por fin de semana”, destaca Viviana.

En 25 de Mayo, el carnaval convoca multitudes y transforma las noches de verano en un gran espectáculo al aire libre, donde la música y el baile son protagonistas.

El Carnaval se desarrolla los sábados 14, 21 y 28 de febrero, desde las 22 horas, y el domingo 1 de marzo, a las 20 horas, en el boulevard Valmarosa del Parque Laguna Las Mulitas. El desfile reúne comparsas, batucadas, pasistas y carrozas, en un predio con capacidad para seis mil espectadores, que cuenta con sectores VIP, sillas, mesas y servicio gastronómico, ofreciendo una experiencia completa para disfrutar del carnaval en un entorno natural y festivo.

Un viaje que se baila

Participar en los carnavales es elegir destinos donde la cultura se vive en la calle y la tradición se comparte. Es recorrer pueblos, conocer a quienes hacen posible la fiesta y dejarse llevar por una energía que contagia. En los destinos turísticos bonaerenses, los carnavales no solo se miran: se sienten, se disfrutan y se recuerdan. Cada uno de ellos es una invitación abierta a descubrir el verano desde otro lugar, al ritmo de una celebración que sigue latiendo fuerte en cada localidad de la Provincia Bonita Argentina.