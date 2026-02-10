La Administración Trump quiere deshacer la causa contra Steve Bannon por el 6 de enero “en aras de la justicia”

Despejando el camino para Steve Bannon. El Departamento de Justicia del presidente de EE.UU. está tomando medidas para anular la condena de Steve Bannon, ex asesor de Donald Trump y uno de los comentaristas MAGA por excelencia, por desobedecer una citación del Congreso sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

En un escrito presentado este lunes, la Administración Trump pidió al Tribunal Supremo que devuelva el caso de Bannon al tribunal de distrito en el que la fiscal federal presentó una moción para desestimar los cargos en contra de Bannon.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, número dos de Pam Bondi en el Departamento de Justicia, afirmó en un comunicado: “Hoy, el Departamento de Justicia declaró ante el Tribunal Supremo que la condena de Steve Bannon, derivada de la citación indebida del Comité del 6 de enero, debe ser anulada. Bajo el liderazgo de la Fiscal General Bondi, este Departamento continuará deshaciendo la instrumentalización del sistema judicial por parte de la Administración anterior”.

Bannon, persona muy afín a Trump, dejó la Casa Blanca en 2017 y cumplió cuatro meses de prisión en 2024 después de que un jurado de Washington DC lo declarara culpable de desacato al Congreso por no atender una citación del comité de la Cámara de Representantes que investigó el ataque al Capitolio del 6 de enero.

Una de las primeras cosas que hizo Trump en su regreso a la Casa Blanca fue indultar hace un año a más de 1.500 acusados del asalto al Capitolio, en el que un grupo de partidarios de Trump se revolvió violentamente contra el recuento de votos que certificó la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020.

Trump también ordenó una purga de fiscales e investigadores federales que trabajaron en esos casos.

Las citaciones del comité del 6 de enero buscaban, en parte, información sobre el “Green Bay Sweep”, un plan de Bannon y otros asesores de Trump para que sus partidarios en el Congreso impugnaran los resultados electorales de seis estados clave, mientras Trump infundía falsas afirmaciones de que le habían robado las elecciones, informa The Washington Post.

Bannon argumentó que estaba esperando a que se resolvieran sus alegaciones cuando fue procesado y condenado por dos cargos de desacato al Congreso. Un tribunal de apelaciones confirmó posteriormente las condenas.

En un escrito de dos páginas presentado este lunes, la fiscal federal de Washington DC, Jeanine Pirro, afirma que un juez federal debería desestimar la acusación contra Bannon “en interés de la justicia”.

Por otra parte, el procurador general de Trump, John Sauer, instó a los jueces del Supremo a devolver su apelación al juez que supervisa el caso de Bannon -Carl J. Nichols, designado por Trump- para facilitar la desestimación de los cargos: “El gobierno determinó, a su discreción procesal, que la desestimación de este caso penal es en interés de la justicia”.

Sauer, el abogado del Gobierno, señaló que los fiscales pueden solicitar la desestimación de los cargos “incluso después de que un jurado declare culpable al acusado”.

En una medida similar el año pasado, el Departamento de Justicia declaró que ya no defendería la condena del asesor económico de Trump Peter Navarro, quien también estuvo en prisión por desobedecer una citación del Congreso del comité del 6 de enero. La apelación de Navarro contra dicha condena sigue en curso.

Recientemente, Donald Trump publicó un post en homenaje a Navarro y Bannon: “Dos personas muy buenas que fueron tratadas injustamente por sleepy Joe Biden. ¡Pero ahora son más grandes que nunca!”