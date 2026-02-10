Diputados debatirá la reforma penal juvenil y el acuerdo UE-Mercosur en una semana clave para el oficialismo

El oficialismo confirmó la convocatoria a una sesión especial en la Cámara de Diputados para este jueves a las 11 con un temario de alto voltaje político: la reforma del régimen penal juvenil y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. La apuesta de La Libertad Avanza (LLA) es avanzar con ambos proyectos en una misma semana y consolidar una serie de victorias parlamentarias en medio de fuertes tensiones con la oposición.

La citación fue formalizada por el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, en paralelo al proceso de conformación de las comisiones que deberán dictaminar las iniciativas. En el oficialismo confían en que los despachos estarán listos este miércoles, pese a las críticas del kirchnerismo, que cuestiona el procedimiento y lo tilda de “exprés”.

En el caso de la reforma penal juvenil, el Gobierno debió recalibrar la estrategia. Uno de los puntos más sensibles -la edad de imputabilidad- generó fricciones con bloques aliados. El texto enviado inicialmente fijaba el límite en 13 años, lo que puso en riesgo los apoyos necesarios. El consenso alcanzado el año pasado con sectores dialoguistas establecía los 14 años como piso, por lo que el Ejecutivo decidió retirar la iniciativa y enviar una nueva versión ajustada a ese acuerdo.

Desde la Casa Rosada explicaron que la prioridad es que “se trate un proyecto ya acordado con otros sectores para que salga de la forma más expeditiva posible”. En ese marco, se espera que en las próximas horas ingrese el texto definitivo con la edad de 14 años y con una partida presupuestaria específica para su implementación, un aspecto que no estaba contemplado en la versión original.

El proyecto es similar al que obtuvo dictamen en mayo de 2025, aunque incorpora precisiones sobre financiamiento. El costo total estimado asciende a $23.739 millones y detalla las partidas destinadas al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación. Para el oficialismo, la inclusión de estos fondos refuerza la viabilidad operativa de la reforma.

En términos de contenido, el dictamen tomado como base fija un tope de 15 años para las penas privativas de libertad -y no 20 como pretendía inicialmente el Ejecutivo- e introduce criterios restrictivos para la prisión efectiva. Esta solo se habilitaría cuando el delito contemple una escala penal de diez años o más, con un máximo de 15. En los demás casos, se prevén sanciones alternativas, salvo en situaciones de homicidios u otros hechos de violencia grave.

El texto también reafirma garantías procesales y establece que la privación de la libertad debe ser el último recurso. Dispone, además, estándares estrictos para la detención de menores: alojamiento separado de adultos, módulos diferenciados y acceso garantizado a educación, salud y actividades formativas.

Dentro del peronismo persisten diferencias en torno a ambas iniciativas. Diputados del Frente Renovador se muestran dispuestos a acompañar la baja a 14 años, mientras que otros sectores mantienen reparos. Esas tensiones podrían profundizarse si el oficialismo logra articular una mayoría con bloques provinciales y referentes del centro político.

El temario de la sesión también incluye el acuerdo UE-Mercosur, cuya incorporación no había sido tratada en la última reunión de jefes de bloque encabezada por Martín Menem, presidente de la Cámara. El oficialismo apuesta a que la Argentina sea el primer país del bloque regional en ratificar el tratado y busca capitalizar el impulso político que el acuerdo ganó en Brasil, donde ya avanzó en el Parlamento y podría llegar al recinto tras el Carnaval.

La estrategia se apoya en una señal de urgencia política, aun cuando el Parlamento Europeo solicitó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se pronuncie sobre su validez. Ese punto será uno de los principales argumentos de la oposición dura para cuestionar el tratamiento inmediato.

En paralelo, el Gobierno proyecta una semana de definiciones también en el Senado, donde espera avanzar -aunque con modificaciones- con la reforma laboral. La combinación de debates sensibles y negociaciones cruzadas configura un clima de intensa actividad legislativa.