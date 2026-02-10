Día Mundial de las Legumbres: ¿por qué se celebran cada 10 de febrero?

El Día Mundial de las Legumbres se conmemora cada 10 de febrero, una iniciativa impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para poner en valor a alimentos esenciales como los porotos, lentejas, garbanzos y arvejas. Estos cultivos forman parte de la dieta humana desde hace miles de años y hoy vuelven a ocupar un lugar central en el debate sobre nutrición y sostenibilidad.

Las legumbres se destacan por su alto contenido de proteínas vegetales, fibra, vitaminas y minerales, lo que las convierte en una alternativa accesible y saludable para mejorar la calidad de la alimentación. Su consumo regular contribuye a prevenir enfermedades cardiovasculares, regular el azúcar en sangre y favorecer la salud digestiva.

Además de sus beneficios nutricionales, las legumbres cumplen un rol clave en el cuidado del ambiente. Son cultivos que mejoran la fertilidad del suelo, requieren menos agua que otras fuentes de proteína y generan una menor huella de carbono. Por estas razones, son consideradas aliadas estratégicas para avanzar hacia sistemas alimentarios más sostenibles.

En muchos países, su consumo está asociado a tradiciones culinarias populares y a recetas transmitidas de generación en generación. Sin embargo, en las últimas décadas, la presencia de legumbres en la dieta cotidiana se redujo, lo que motivó campañas para revalorizar su incorporación en la alimentación diaria.

El Día Mundial de las Legumbres invita a redescubrir estos alimentos, promover su consumo y reflexionar sobre su impacto positivo en la salud, la economía familiar y el cuidado del planeta. Incluir legumbres en la mesa cotidiana es una decisión simple que contribuye a una alimentación más equilibrada y sostenible.

NB