Diez muertos tras un tiroteo en una escuela secundaria en el oeste de Canadá

Un tiroteo en una escuela en la Columbia Británica (oeste de Canadá) dejó ocho muertos, incluida la persona sospechosa de causar el tiroteo, mientras que otras dos personas fueron encontradas muertas en una vivienda cercana, informaron las autoridades canadienses el martes.

La Real Policía Montada de Canadá informó que más de 25 personas resultaron heridas, entre ellas dos que fueron trasladadas en helicóptero al hospital con lesiones que ponían en peligro su vida, tras el tiroteo en la Escuela Secundaria Tumbler Ridge, informa AP.

La ciudad de Tumbler Ridge, con una población de aproximadamente 2.400 habitantes, se encuentra a más de 1.000 kilómetros (600 millas) al norte de Vancouver, cerca de la frontera de EEUU con Alberta. La web del gobierno provincial indica que la Escuela Secundaria Tumbler Ridge tiene 175 estudiantes de séptimo a duodécimo grado.

El primer ministro de Columbia Británica, David Eby, declaró a la prensa que los agentes de policía llegaron a la escuela en dos minutos, y se encontraron siete personas muertas, según informó la policía local en un comunicado, incluyendo a una persona sospechosa de protagonizar el ataque que aparentemente falleció por una “lesión autoinfligida”.

La alerta policial describió inicialmente a la persona sospechosa como una mujer con vestido y cabello castaño.

Una octava persona falleció mientras era trasladada a un hospital, y dos más fueron encontradas muertas en una vivienda que las autoridades creen relacionada con el ataque.

El superintendente de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), Ken Floyd, declaró a la prensa que los investigadores habían identificado a una sospechosa, pero no revelaron su nombre, y que el móvil del ataque seguía siendo desconocido. Añadió que la policía sigue investigando la conexión de las víctimas con la persona atacante.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, declaró en redes sociales que estaba “devastado” por el tiroteo en Tumbler Ridge.

“Me uno a los canadienses en el duelo de aquellos cuyas vidas han cambiado irreversiblemente hoy, y en agradecimiento por la valentía y la abnegación de los socorristas que arriesgaron sus vidas para proteger a sus conciudadanos”, escribió Carney en X.

La oficina de Carney anunció la suspensión de un viaje planeado a Halifax, Nueva Escocia, y Múnich, Alemania: tenía previsto anunciar una estrategia industrial de defensa en Halifax este miércoles antes de partir hacia Europa para la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Eby, el primer ministro de la provincia, declaró a la prensa que había hablado con Carney tras lo que calificó de “tragedia inimaginable”.

“Sé que esto nos hace abrazar a nuestros hijos con más fuerza esta noche”, declaró. “Les pido a los habitantes de Columbia Británica que cuiden de la gente de Tumbler Ridge esta noche”.

El gobierno de Canadá ha respondido a tiroteos masivos anteriores con medidas de control de armas, incluyendo una prohibición recientemente ampliada de todas las consideradas armas de asalto.

El tiroteo de este martes ha sido de los más mortíferos en Canadá desde 2020, cuando un hombre armado en Nueva Escocia mató a 13 personas y provocó incendios que dejaron otras nueve personas muertas.