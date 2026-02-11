Crece la tensión por las protestas de los policías en Santa Fe y el Gobierno provincial los instó a “deponer su actitud”

El Gobierno de Javier Milei reforzó este martes la presencia de las fuerzas federales en la provincia de Santa Fe, ante las protestas iniciadas el lunes por la noche por la policía local en reclamo de un incremento salarial, que dejaron las calles de la región desprovistas de efectivos de ese cuerpo de seguridad durante la jornada.

Asimsimo, el Gobierno santafesino anunció este miércoles un aumento de sueldo para la Policía local y la reincorporación de los agentes que habían sido suspendidos por abandonar sus funciones para manifestarse, pese a lo cual continúan las protestas iniciadas el lunes por la noche.

Pablo Olivares, el ministro de Economía de Santa Fe, anunció en conferencia de prensa que habrá una recomposición salarial para los policías de la provincia, para que sus remuneraciones alcancen la canasta básica de un hogar promedio.

“El personal de seguridad tiene una carga horaria muy alta, de 48 horas semanales, pero cuando el servicio lo exige, esa carga horaria es mayor”, dijo Olivares, quien además destacó que tal dedicación semanal impide a los agentes contar con ingresos alternativos.

Por su parte, este martes por la noche, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, sostuvo que desde la mañana “estamos patrullando con las cinco fuerzas federales”, mientras un centenar de patrulleros y motos bloqueaban la entrada de la principal unidad policial en Rosario y se agudizaba el conflicto.

Las declaraciones de la ministra se produjeron tras un día de silencio oficial ante las protestas iniciadas el lunes por la noche en la ciudad de Rosario, que continuaron este martes en otras ciudades de la región y causaron preocupación en la ciudadanía por la falta de seguridad en la zona.

“De ninguna manera vamos a compartir, apoyar y a defender una huelga. Podemos entender, y todos sabemos que los reclamos son genuinos. Los reclamos están fundados, y la discusión es válida”, reconoció Monteoliva en una entrevista con el canal LN+, y luego agregó: “Lo que no puede ser válido es una huelga cuando se trata de fuerzas de seguridad”.

Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, instó este miércoles a los policías que protestan por mejores condiciones salariales a que “depongan su actitud, pasen por jefatura, retiren su arma reglamentaria y vuelvan a reintegrarse al servicio de manera inmediata”. Además, advirtió que los efectivos sancionados de la Policía local y del Servicio Penitenciario “saldrán en lo inmediato de la disponibilidad”.

Cococcioni remarcó que “entendemos el fondo del reclamo” y sostuvo que las autoridades provinciales “valoran a las fuerzas de seguridad” aunque instó al “escaso personal que queda” a que “deponga su actitud, pase por jefatura, retire su arma reglamentaria y vuelva a reintegrarse al servicio de manera inmediata”.

En este sentido, el titular de la cartera consideró que “pedimos” a los oficiales que “dieran una muestra de voluntad y compromiso” hacia la seguridad de los santafesinos y rosarinos: “Fue muy importante el acatamiento del pedido, por lo que procedimos a entablar contacto con referentes de los policías”.

“Fueron convocados a la sede de gobierno y mantuvimos una reunión”, sostuvo y añadió: “Los conflictos pueden tener distintos grados y escalas. En este caso, la seguridad nunca fue descuidada en la provincia y la ciudad de Rosario”.

“Estamos en permanente contacto con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva”, indicó el funcionario, quien brindó una conferencia de prensa junto al ministro de Economía local, Pablo Andrés Olivares.

Las protestas se producen en un contexto marcado por los bajos salarios de los efectivos -que, según aseguró el vocero de los policías, Gabriel Sarla, no son suficientes para cubrir los gastos mensuales- y el elevado número de suicidios registrados en ese cuerpo de la seguridad del Estado en los últimos años.

El lunes por la noche efectivos y personal del Servicio Penitenciario, acompañados por sus familiares, se manifestaron frente a la sede de la Jefatura de Policía y luego se acuartelaron.

Después de varias horas, los policías fueron desalojados y retomaron las protestas este martes con una concentración en la que decenas de patrulleros alineados hicieron sonar sus sirenas de forma ininterrumpida y cortaron el tránsito con neumáticos prendidos fuego.

Las manifestaciones se replicaron en la ciudad de Santa Fe y en otras localidades como Rosario, Rafaela, Reconquista, Vera, San Lorenzo, Casilda, Recreo, Santo Tomé, San Javier y Avellaneda, donde se registraron también acuartelamientos.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe informó en un comunicado que inició una investigación penal por la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad por parte de los policías.

Según confirmó Sarla en entrevista con LN+, las armas, las credenciales y el chaleco antibalas de los agentes fueron confiscados este martes.

Sin embargo, la ministra de Seguridad Nacional aseguró a última hora de este martes que “se está abriendo un canal de diálogo” entre las autoridades provinciales y los policías.

Sarla, por su parte, confirmó que una reunión entre ambas partes está prevista para la medianoche.

Con información de agencias.

IG