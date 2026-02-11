Therians y Furries: qué hay detrás de los videos de “humanos-animales” que invaden TikTok

En los últimos meses, las redes sociales —especialmente TikTok— se vieron inundadas por una tendencia que oscila entre la curiosidad y el desconcierto: videos de personas caminando en cuatro patas, utilizando colas y orejas, o corriendo por parques imitando el comportamiento animal.

Detrás de estas imágenes virales no hay un solo grupo homogéneo, sino dos subculturas bien diferenciadas que suelen confundirse: los Therians y los Furries (o Furros).

¿Qué es un Therian?

Esta comunidad se define por una cuestión espiritual. Los therians creen que su alma es un “híbrido entre humano y animal” y sienten que, en su interior, son ese animal.

Creencia: Algunos sostienen que reencarnaron como lobos, toros u otras especies.

Estética: No suelen usar trajes completos. Su vínculo es interno, por lo que generalmente se muestran con accesorios (colas, orejas) y caminan en cuatro patas para emular el movimiento de su identidad animal.

¿Qué es un Furrie?

A diferencia de los anteriores, los Furros o Furries no creen ser animales. Se trata de un fandom o comunidad de fanáticos de animales antropomórficos (animales con características humanas como hablar, usar ropa o caminar en dos patas).

Origen: El término nació en 1980 en una convención de ciencia ficción, a raíz del cómic Albedo Anthropomorphics de Steve Gallacci.

Práctica: Crean su propia “FurSona” (personaje) y utilizan trajes elaborados llamados “FurSuits” para interactuar en eventos. Es una actividad lúdica y artística, no espiritual.

El fenómeno en Argentina

Lejos de ser una moda pasajera de internet, estas comunidades tienen una fuerte presencia local. En Argentina se organizan “Meets” y “FurMeets”, encuentros donde los participantes asisten caracterizados.

El evento más importante es la Argentina Fur Fiesta (ARFF). Su última edición, realizada en agosto de 2024 en el Hotel Abasto, reunió a cerca de 500 participantes, consolidando un mercado de artistas que venden desde dibujos hasta diseños de trajes completos.