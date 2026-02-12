Regresión del sueño de los 4 meses: qué es, por qué ocurre en esta etapa y cómo superarla

Lo que creías que sería el comienzo de un descanso nocturno más prolongado, podría ser efímero. La regresión del sueño de los 4 meses puede hacer que sea más difícil calmar a los bebés, especialmente por la noche. Los despertares nocturnos pueden regresar y la hora de las siestas puede cambiar drásticamente. Y en algún momento, muchos padres cuestionan su conocimiento y comprensión de lo que creían saber sobre el sueño infantil.

Pero como cualquier otra fase, la regresión del sueño de los 4 meses ocurre en un momento determinado y se resuelve de forma natural. Desde una perspectiva positiva, este es un hito importante en el desarrollo de tu hijo, y no significa que tenga algún problema. El rápido crecimiento cerebral, la maduración de los ciclos de sueño y una mejor comprensión del mundo pueden provocar este cambio. Si bien esta transición puede causar una interrupción temporal del sueño, puede sentar las bases para unos patrones de sueño más saludables en los próximos meses. Con herramientas útiles como un infant swing, puede ser útil para calmarlos por las tardes y simplemente guiarlos para que estén más tranquilos para el descanso nocturno.

Reconocer las señales comunes de que el sueño de su bebé está cambiando

Para muchas familias, la regresión del sueño de los 4 meses ocurre sin previo aviso ni señales reveladoras. Hay momentos en que los bebés que solían dormir más tiempo ahora se despiertan repentinamente cada una o dos horas, lloran al acostarlos o se resisten a las siestas con todas sus fuerzas. Cuando notas siestas más cortas, se vuelve demasiado difícil calmarse y hay un aumento notable de irritabilidad, especialmente al acercarse la noche. Prepárate, porque estás pasando por la regresión del sueño de los 4 meses.

También es en esta etapa cuando los padres utilizan todas las herramientas útiles a su alcance, como el ruido blanco, la luz tenue, el balanceo suave y pasar un rato en el columpio, para ayudar al bebé a relajarse antes de dormir. Pero aunque estas herramientas pueden ayudar temporalmente, el problema principal es neurológico. Esto significa que en esta fase, tu bebé está reestructurando su sueño.

Definición de la regresión del sueño de los 4 meses y por qué ocurre

Esta regresión del sueño a los 4 meses se debe principalmente a los cambios permanentes en la forma de dormir de tu bebé, por lo que este es un momento crucial para comprender mejor lo que está experimentando. Los recién nacidos solo experimentan dos tipos de etapas de sueño: sueño profundo y sueño ligero. Al llegar a los 4 meses, comienzan a desarrollar ciclos similares a los de los adultos. Esto incluye diferentes fases de sueño ligero, profundo y REM.

Por ello, los bebés cambian de ciclo de sueño cada 45 a 60 minutos. Y con cada transición se crea una ventana para despertar. Ahora bien, si tu bebé dependía de la alimentación, el mecimiento o que lo cargaran solo para conciliar el sueño, podría despertarse por completo ahora y requerir esas mismas condiciones para poder volver a dormirse. Aunque esto pueda parecer un revés, no lo es; en realidad, es un gran paso para el desarrollo neurológico de tu pequeño.

El cambio biológico en los ciclos de sueño infantil a los cuatro meses

Antes de que se produzca la regresión del sueño de los 4 meses, los bebés suelen cambiar fácilmente de un ciclo de sueño a otro sin despertarse por completo. Tras esta transición, su cerebro se vuelve más alerta entre ciclos, lo que también aumenta su conciencia de su entorno. Ahora, tu bebé:

• Se vuelve más sensible a la luz y al ruido

• Desarrolla la memoria y el reconocimiento

• Desarrolla sus habilidades para regular el ritmo circadiano

• Empieza a aprender habilidades tempranas para calmarse

Estos avances cognitivos que experimentan son beneficiosos para ellos a largo plazo, incluso si ahora mismo interrumpen su sueño.

Adaptar las rutinas diurnas para favorecer un mejor descanso nocturno

Al tratar la regresión del sueño a los 4 meses, una de las soluciones más descuidadas es mejorar las rutinas de sueño diurno. Según las observaciones, los bebés demasiado cansados tienen más dificultades al acercarse la noche. Para ayudarte a adaptarte,

• Mantén sus intervalos de vigilia de 1,5 a 2,5 horas.

• 3 o 4 siestas diurnas.

• Sé constante con los despertares matutinos.

• Dales suficiente luz natural.

• Intenta crear rutinas relajantes para que se relajen por la noche.

Un descanso diurno equilibrado reduce los picos de cortisol nocturnos que provocan los despertares frecuentes.

Estrategias para controlar los despertares nocturnos frecuentes

Los despertares nocturnos son inevitables durante la regresión del sueño de los 4 meses. La forma en que respondes a estos despertares es lo que define los hábitos de sueño a largo plazo de tu hijo. Hay algunas estrategias que puedes practicar, como:

• Hacer una pausa antes de responder para que se calme.

• Usar la mínima estimulación posible durante la noche.

• Hablar en voz baja y con luces tenues.

• Evitar que juegue solo durante las tomas nocturnas.

• Practicar acostarlo cuando esté somnoliento, pero aún despierto.

Con el tiempo, puedes incorporar estas prácticas poco a poco a su rutina nocturna. Tu bebé pronto aprenderá a conectar las fases de sus ciclos de sueño por sí solo.

Creando un ritual consistente a la hora de dormir para calmar a tu bebé

Los bebés se desarrollan mejor gracias a la previsibilidad de sus actividades; esto incluye las actividades previas a dormir. Para una rutina más efectiva antes de dormir, podría incluir:

• Baño

• Pijama y saco de dormir

• Alimentación

• Cuento o canción sencilla

• Abrazos suaves

• Colocación en la cuna

Repetir estas actividades repetidamente cada noche ayuda a desarrollar y reforzar esas poderosas señales de sueño que se mantienen activas mucho después de la regresión del sueño de los 4 meses.

Cómo decidir cuándo introducir un entrenamiento suave para dormir

El entrenamiento del sueño no es para todas las familias, y no hay problema. Se trata de encontrar las estrategias que te funcionen mejor durante la regresión del sueño de los 4 meses. Para algunas familias que desean introducir esta práctica, la regresión del sueño de los 4 meses es la fase ideal para empezar, ya que los bebés ahora desarrollan otras fases del sueño además del sueño profundo y ligero. Puedes empezar con suavidad con métodos como:

• Método del desvanecimiento

• Coger y dejar al bebé

• Método de la silla

• Controles graduales a intervalos

Este tipo de enfoques fomenta el sueño independiente sin que los bebés se sientan desatendidos ni abandonados.